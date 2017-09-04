Почти 90 тыс мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы, грядёт гуманитарный кризис

4 сентября 2017, 18:40 Комментарии

Бишкек, 4.09.17 /Кабар/. Около 90.000 мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш после начала волнений в Мьянме в августе, заставив гуманитарные организации, которые уже помогают сотням тысяч беженцев, мобилизовать скудные ресурсы, пишет Reuters.

Беспорядки в северо-западном штате Ракхайн начались после атаки 25 августа, когда боевики рохинджа напали на десятки полицейских пунктов и военную базу. В результате последовавших за этим столкновений и военной операции погибло по меньшей мере 400 человек.

Власти Мьянмы обвиняют боевиков в сожжении домов и убийстве мирных жителей, однако правозащитники и представители рохинджа, бегущие в соседний Бангладеш, утверждают, что поджоги и убийства совершают военные, чтобы вытеснить их народ из страны.

Положение 1,1 миллиона мусульман-рохинджа в преимущественно буддийской Мьянме стало самым серьёзным испытанием для лидера страны и обладателя нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи - критики на Западе и в исламских странах, например Турции и Индонезии, обвиняют её в пренебрежении интересами этнической группы, которая давно жалуется на гонения.

Власти Мьянмы называют военную операцию легитимной и направленной против "террористов".

Число рохинджа, пересекших границу, составило 87.000 человек, что превышает число представителей этой народности, бежавших из Мьянмы после гораздо менее заметной серии атак боевиков в октябре прошлого года, повлекшей за собой военную операцию, из-за которой Мьянму обвиняли в нарушении прав человека.

По последним оценкам на основе данных гуманитарных служб ООН в приграничном районе Бангладеш Кокс-Базар, количество рохинджа, ищущих убежище в Бангладеш, составило около 150.000 человек с октября прошлого года.

"Мы пытаемся строить дома, но не хватает места", - сказал 25-летний Мохаммед Хуссейн, спустя четыре дня после побега из Мьянмы так и не нашедший себе жильё.

"Сюда не приехали никакие неправительственные организации. У нас нет еды. Некоторые женщины родили прямо на обочине. Больных детей никто не лечит".

Неофициальный лагерь для беженцев, который возник в Кокс-Базаре после октябрьских событий, стремительно разрастается.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который приравнял насилие по отношению к мусульманам к геноциду, на прошлой неделе в телефонном разговоре предложил президенту Бангладеш Абдулу Хамиду помочь с размещением бежавших рохинджа, сообщило министерство иностранных дел Бангладеш. В заявлении министерства не уточняется, обсуждали ли лидеры финансовую помощь.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретится с Аун Сан Су Джи и другими чиновниками в Мьянме в понедельник, чтобы обсудить прекращение насилия. В минувшие выходные на территорию посольства Мьянмы в Джакарте неизвестные бросили коктейль Молотова. В понедельник в Индонезии - стране с самым большим в мире мусульманским населением - состоялись демонстрации против властей Мьянмы.

По данным российских СМИ, в воскресенье прошла собравшая несколько сотен человек акция протеста у посольства Мьянмы в Москве, а в понедельник в Грозном на митинг в поддержку рохинджа пришли более 1 миллиона человек.