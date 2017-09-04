Сборная Бишкека выиграла "Манас оюндары-2017" и 1,5 млн сомов

4 сентября 2017, 18:02 Комментарии

Сборная Бишкека стала победителем республиканских игр по национальным видам спорта "Манас оюндары-2017".

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, команда Бишкека набрала 109 баллов, которые позволили ей занять первое место республиканских игр. Также бишкекчане выиграли денежный приз в сумме 1 млн 500 тыс. сомов.

Второе место заняла сборная Таласа, которая также получила денежные призы на сумму 1,2 млн сомов. За третье место был обещан 1 млн сомов, который получила сборная Джалал-Абадской области.

Отметим, в республиканских играх принимали участие 9 сборных команд из семи областей и городов Ош и Бишкек. Призовые места также заняли команды Ошской области - четвертое место (500 тыс. сомов) и Чуйской области - пятое место (300 тыс.). Общий призовой фонд игр составил 4 млн 500 тыс. сомов. В этом году в играх приняли участие всего 431 человек.

Участники соревновались по 8 национальным видам спорта: көк бөрү, тогуз коргоол, ордо, салбуурун (буркут салуу, тайган жарыш и стрельба из лука), кыргыз курөш, алыш, эр эңиш и конные скачки на разные дистанции. В рамках игр также прошли состязания по кок-бору на Кубок президента Кыргызстана с призовым фондом 1 млн сомов.

В официальной церемонии закрытия игр приняли участие советник президента КР Мухамметкалый Абулгазиев, директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов и аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

Напомним, на подготовку и проведение соревнований "Манас оюндары-2017" из бюджета Дирекции по национальным видам спорта выделено 10,8 млн сомов.

Республиканские игры по национальным видам спорта проводятся раз в 4 года. Последний раз они прошли в 2013 году и победителем стала сборная Чуйской области. Ранее состязания "Манас оюндары" назывались спартакиадой по национальным видам спорта.