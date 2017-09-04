Ситуация в Мьянме — кыргызстанцев используют в чужой информационной войне?

4 сентября 2017, 18:24 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В последние несколько дней кыргызский сегмент соцсетей захлестнула волна сообщений о том, что в Мьянме идет геноцид мусульман, принадлежащих к народности рохинджа.

Редакция Sputnik Кыргызстан попросила прокомментировать происходящее журналиста Болота Темирова, создателя группы Kyrgyz Fake в Facebook, который отслеживает фейковые публикации по этой теме, и директора аналитического центра "Разумные решения", специалиста по международным отношениям Эсена Усубалиева.

Предыстория Вооруженные силы Мьянмы проводят операции по зачистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых местные медиа называют "бенгальскими террористами". С прошлого года боевики устраивали различные акции, за которыми следовали ответные спецоперации силовиков.

По данным государственных СМИ Мьянмы, за последнюю неделю в Ракхайне погибли 400 человек, 30 из них - военнослужащие и полицейские, 370 - исламские боевики-рохинджа. Согласно официальной информации, в этот период более 60 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш. Однако агентство Рейтер сообщает, что число беженцев достигает 90 тысяч.

По данным РИА Новости, рохинджа являются этническими бенгальцами, которые были переселены британцами в Ракхайн в XIX - начале XX веков. Они составляют большинство населения штата, но лишь часть из них имеют гражданство Мьянмы. Власти считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш.

Конфликт в Ракхайне между мусульманами-рохинджа и бирманцам, исповедующим буддизм, длится уже несколько десятилетий. С новой силой он разгорелся после перехода власти в Мьянме от военных к гражданскому правительству и начала демократических реформ.

Очень много фейков По словам Болота Темирова, информация о событиях в Мьянме весьма противоречива. Власти страны, вероятно, хотят создать ситуацию "информационного голода" - официальные и неофициальные данные о количестве погибших сильно разнятся, говорит журналист.

"Некоторые поворачивают конфликт в религиозную плоскость. Мол, есть не только исламский террор, но и буддийский. Мое личное мнение - за терроризм несут ответственность конкретные люди, поэтому нельзя говорить о его религиозной "принадлежности", - заявил Темиров.

Журналист заметил, что в кыргызском сегменте соцсетей публикуется много фейковых фотографий и идет нагнетание ситуации.

"Мне кажется, существует какой-то единый центр, который собирает наиболее шокирующие видео и фото со всего мира. Я отслеживал эти публикации в течение одного дня. Около 90 процентов из них оказались фейками, не имеющими отношения к Мьянме, - эти фото сделаны в Афганистане, Боливии и африканских странах", - отметил Темиров.

Он добавил, что идет борьба за умы, так как под влиянием эмоций люди теряют возможность фильтровать информацию, принимают на веру ложные сведения.

"Это информационная война. Цели разные, и я не готов на 100 процентов утверждать, кому она нужна, но уверен, что этим могут воспользоваться экстремистские организации. Кыргызстанцев ранее уже вовлекали в информационные войны", - пояснил журналист.

События в Мьянме могут расколоть Кыргызстан? С тем, что ситуация имеет все признаки информационной войны, согласен и директор аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев. Идет сознательный вброс данных о межконфессиональном конфликте, считает он. Эксперт отметил, что конфликт в Мьянме имеет давнюю историю, но до недавнего времени никто о нем не вспоминал. © Sputnik / Табылды Кадырбеков Кандидат исторических наук, директор аналитического цента "Разумные Решения" Эсен Усубалиев

"Геноцид это или нет, должны решать международные суды. Рекомендую экспертам не использовать это слово, чтобы не будоражить общественность в странах с мусульманским большинством. Мое предположение таково: данный информвброс совпадает по времени с восстановлением правительственной власти в Сирии, а значит, кому-то выгоден новый конфликт, причем в Южной Азии, вблизи Китая. Дыма без огня не бывает", - напомнил Усубалиев.

Он заметил, что во многих постсоветских странах, в том числе в Кыргызстане, акценты смещаются с внутренних проблем на внешние конфликты.

"Многие люди даже не знают, где находится Мьянма и что это за страна. Из-за отсутствия объективной информации они могут быть взбудоражены. Вызывает опасения ситуация, когда мусульмане, ассоциирующие себя с исламской общиной, занимают одну позицию, а светские граждане - другую. В преддверии выборов нам невыгодны конфликты в обществе, это отвлекает от насущных проблем", - отметил эксперт.

Делиться ли резонансными публикациями в соцсетях? Темиров считает, что материалы, которые могут вызывать большой резонанс, необходимо проверять.

"Не нужно быть причастным к обману, надо удостовериться в надежности источника информации. Я, например, был в шоке, когда пользователи распространили сообщение пресс-службы "Талибана" о том, что на помощь рохинджа выехали боевики организации... Эта вакханалия ради защиты человечности превратила некоторых граждан в зверей. Те, кто призывает забрасывать врагов камнями и рвать их на части, ответьте, чем вы лучше тех, кто убивает в Мьянме? Вы же готовы сделать то же самое! Боритесь за мир, не призывайте к новой войне", - сказал Темиров.

Усубалиев советует гражданам вообще не распространять информацию, если они не уверены в ее достоверности и объективности.

"Кыргызстанцы не были так активны, когда, скажем, возникли проблемы в арабском мире. Мы абсолютно равнодушно отнеслись к палестинскому конфликту, хотя там ситуация хуже, чем в Мьянме, и проблемы тянутся с 1948 года", - отметил он.

Оба эксперта призвали соотечественников быть осмотрительными и не поддаваться на провокации.

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