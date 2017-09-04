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Индийская звезда сняла клип в Кыргызстане — 1,7 млн просмотров за 4 дня

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446150-ru.html

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4 сентября 2017, 18:31       Комментарии

В YouTube опубликован клип на песню популярного в Индии исполнителя Анкита Тивара. Он снят представителями индийской киноиндустрии в Кыргызстане, сообщил корреспонденту Sputnik соорганизатор съемок и помощник режиссера Замир Жашасын уулу.
Видео было представлено 1 сентября на музыкальном канале Times Music в YouTube. За четыре дня ролик набрал свыше 1,6 миллиона просмотров.
По словам помощника режиссера, клип длительностью около семи минут снимали на побережье Иссык-Куля, в ущелье Ала-Арча и красивейших местах Бишкека.
"Главные роли исполнили сам певец и обладательница титула "Красавица Индии - 2015" Адити Арья. Режиссером клипа выступил Сидхант Сачде. В будущем он намерен снять здесь эпизоды полнометражного фильма. Интерес к нашей стране проявляют и другие индийские режиссеры", - рассказал Жашасын уулу.
Творческая группа из Индии побывала в Кыргызстане в начале августа. Съемки клипа продлились около недели.
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