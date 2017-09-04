У Кыргызпатента нет полномочий для борьбы с пиратством — Нажимудинов

4 сентября 2017, 17:58 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. У Государственной служба интеллектуальной собственности и инноваций КР (Кыргызпатент) нет полномочий для борьбы с пиратством. Об этом сообщил заведующий инспекторским отделом Кыргызпатента Аскат Нажимудинов.

По его словам, у большинства населения сложилось неверное мнение, что с контрафактной продукцией должен бороться Кыргызпатент.

"У Кыргызпатента нет таких полномочий, это прерогатива финполиции и МВД. После того, как продукт подозревается в воровстве, мы исследуем его на наличие или отсутствие лицензии и выносим решение. После чего, она изымается правоохранительными органами, а дело направляют в суд", - пояснил Нажимудинов.