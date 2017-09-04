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У Кыргызпатента нет полномочий для борьбы с пиратством — Нажимудинов

Источник:
http://kabar.kg/news/u-kyrgyzp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446149-ru.html

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4 сентября 2017, 17:58       Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. У Государственной служба интеллектуальной собственности и инноваций КР (Кыргызпатент) нет полномочий для борьбы с пиратством. Об этом сообщил заведующий инспекторским отделом Кыргызпатента Аскат Нажимудинов.
По его словам, у большинства населения сложилось неверное мнение, что с контрафактной продукцией должен бороться Кыргызпатент.
"У Кыргызпатента нет таких полномочий, это прерогатива финполиции и МВД. После того, как продукт подозревается в воровстве, мы исследуем его на наличие или отсутствие лицензии и выносим решение. После чего, она изымается правоохранительными органами, а дело направляют в суд", - пояснил Нажимудинов.

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