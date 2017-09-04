В Караколе откроется первый Парк на набережной

4 сентября 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Кабар/. Торжественное открытие новой туристической достопримечательности - Парка "Каракол Ривер Парк" на набережной одноименной реки состоится в г. Каракол 9 сентября. Парк создан Общественным объединением "Дестинация Каракол" в партнерстве с Проектом "Инициатива USAID по развитию бизнеса" и Мэрией города.

В 2016 году ОО "Дестинация Каракол" выступила с инициативой разбить современный парк на месте заброшенного участка вдоль реки, чтобы привлечь большее количество туристов и гостей в Каракол и превратить город в привлекательную туристическую дестинацию, в которой туристы и гости могли бы провести несколько интересных и увлекательных дней, покупая туристические услуги и продукты, разработанные и предлагаемые местным туристическим бизнесом. ОО "Дестинация Каракол" этим летом были разработаны новые турпродукты, такие как пеший тур по городу, теплоходный круиз и кулинарные туры, которые стали пользоваться большим спросом у приезжающих туристов, приумножая капитал предпринимателей, работающих в туристическом бизнесе, и способствуя созданию новых рабочих мест.

Строительные работы по парку начались в июне 2017 года при полном сохранении природного ландшафта самой прибрежной зоны и были завершены в конце лета. В парке создана инфраструктура с разделением на функциональные зоны для комфортного отдыха горожан и туристов, с бесплатной WiFi зоной, проложены велосипедные и пешеходные дорожки, разбита современная площадка для занятия спортом, детская площадка и зона отдыха с беседками и барбекю.

Открытие парка на набережной "Каракол Ривер Парк" состоится 9 сентябр в 11:00 утра в г. Каракол на пересечении ул. Искакова с набережной. В течение всего дня туристам и гостям будут предложены праздничные мероприятия и концертные выступления, которые позволят увидеть и почувствовать уникальную черту города Каракол – его многонациональное гостеприимство. Выступления представителей диаспор, местных звезд, номера танцевальных групп, а также ярмарка еды, на которой будут представлены блюда более пяти национальностей, показы мод от лучших дизайнеров страны, в том числе от Татьяны Воротниковой и "Дома моды Dilbar" - все это будет в течение дня радовать гостей парка.

Программа "Инициатива USAID по развитию бизнеса" активно работает над развитием и улучшением туристических услуг и продуктов в регионе, и данное мероприятие является одним из примеров плодотворного сотрудничества Агентства США по международному развитию (USAID) с местными партнерами, которыми стали ОО "Дестинация Каракол", Мэрия и жители г.Каракол.