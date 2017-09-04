В ЦИК пояснили, почему было отказано в регистрации Текебаеву и Келдибекову

4 сентября 2017, 18:06 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Центризбиркоме пояснили, почему было отказано в регистрации в качестве кандидатов в президенты Омурбеку Текебаеву и Ахматбеку Келдибекову.

Как сообщил агентству "Кабар" зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, собранные голоса Текебаева оказались не достоверными.

"А у Келдибекова нет пассивного избирательного права. Дело в том, что он имеет непогашенную судимость. Ранее он был оштрафован на 10 млн сомов. По закону, судимость считается погашенной через год после оплаты штрафа. У Келдибекова судимость снимается в ноябре", - сказал он.

Напомним, что выборы в президенты Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.