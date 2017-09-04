ЦИК не допустила Омурбека Текебаева к участию в выборах

4 сентября 2017, 17:29 Комментарии

Омурбек Текебаев не будет допущен к участию в президентских выборах. Такое решение сегодня, 4 сентября, приняла Центральная избирательная комиссия.

Основанием для отказа в регистрации стало невыполнение ряда требований ЦИК.

Ранее ЦИК признала 38 тысяч подписных листов в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а избирательный фонд не был открыт в связи с тем, что Текебаев находился под арестом и его юристы не смогли получить его паспорт и доверенности для оформления всех документов. Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но межрайонный и Верховный суды признали постановление ЦИК законным.

Напомним, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев решил участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. В это время он находился под арестом по обвинению в коррупции. Суд приговорил Текебаева к 8 годам лишения свободы, но позже с учетом амнистии и пребывания в СИЗО окончательный срок заключения составил 4,5 года.