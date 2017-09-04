Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Внимание! В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие 2 часа ожидается сильный ветерВнимание! В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие 2 часа ожидается сильный ветерВеликобритания примет участие в реализации проекта "Умный город" в БишкекеВеликобритания примет участие в реализации проекта "Умный город" в Бишкеке

ЦИК не допустила Омурбека Текебаева к участию в выборах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365759_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446145-ru.html

Похожие новости

В ЦИК пояснили, почему было отказано в регистрации Текебаеву и Келдибекову

ЦИК отказал в регистрации Келдибекову и Текебаеву

Атамбаев: Нужно принять все необходимые меры для проведения чистых выборов

Великобритания примет участие в реализации проекта "Умный город" в Бишкеке

Вопрос по конфликтному участку Унгар-Тоо с Узбекистаном пока не согласован — Искандаров

4 сентября 2017, 17:29       Комментарии

Омурбек Текебаев не будет допущен к участию в президентских выборах. Такое решение сегодня, 4 сентября, приняла Центральная избирательная комиссия.
Основанием для отказа в регистрации стало невыполнение ряда требований ЦИК.
Ранее ЦИК признала 38 тысяч подписных листов в пользу кандидата недостоверными, ссылаясь на то, что для сбора подписей должны быть использованы средства из избирательного фонда кандидата, а избирательный фонд не был открыт в связи с тем, что Текебаев находился под арестом и его юристы не смогли получить его паспорт и доверенности для оформления всех документов. Юристы кандидата пытались обжаловать решение в суде, но межрайонный и Верховный суды признали постановление ЦИК законным.
Напомним, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев решил участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца. В это время он находился под арестом по обвинению в коррупции. Суд приговорил Текебаева к 8 годам лишения свободы, но позже с учетом амнистии и пребывания в СИЗО окончательный срок заключения составил 4,5 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум