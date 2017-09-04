Сегодня: к нам едет Мирзиёев, антикоррупционная чистка, футбольные страсти

4 сентября 2017, 17:30 Комментарии

В Бишкеке ждут Мирзиёева. Впервые за 17 лет президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан. Предстоящие переговоры, как считают эксперты, станут поворотными в отношениях между двумя странами. Запланирован ряд двусторонних встреч высокого гостя с президентом Алмазбеком Атамбаевым, премьер-министром Сапаром Исаковым и спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым.

Как рассказали в аппарате президента, "основной упор будет сделан на приграничное сотрудничество и реализацию конкретных проектов. Итоговым документом станет принятие совместного заявления, в котором отразятся намерения сторон по развитию сотрудничества".

Готовится к подписанию Договор о кыргызско-узбекской границе. В этом документе описано более тысячи километров линии прохождения государственных рубежей, которые на протяжении многих лет оставались несогласованными и считались спорными территориями. Работа в этом направлении завершена более чем на 80 процентов.

Государственный визит президента Узбекистана в столицу Кыргызстана продлится два дня - 5 и 6 сентября.

Антикоррупционная чистка. Глава правительства Сапар Исаков поручил председателю Фонда по управлению государственным имуществом в сжатые сроки провести перестановки в руководящем составе "Кыргызтелекома". Премьер-министр подчеркнул, что в управляющие органы компании должны быть привлечены профессионалы, хорошо разбирающиеся в сфере телекоммуникаций. Это необходимо для того, чтобы эффективно и оперативно реализовать проект "Таза Коом".

"Хозяйственно-финансовая деятельность ОАО "Кыргызтелеком" до сих пор является непрозрачной. За последнее время не удалось добиться устранения коррупциогенных факторов. В этой связи необходимо в оперативном порядке пересмотреть состав совета директоров и правления компании, одновременно рассмотрев ответственность нынешнего руководства ОАО "Кыргызтелеком" за допущенные ошибки в работе, в том числе за неэффективную работу по обеспечению населения страны доступным и высокоскоростным интернетом", - отметил премьер-министр.

Смертельные ДТП. На трассе Бишкек - Ош в Суусамырской долине неизвестный сбил женщину и маленькую девочку, они погибли на месте. Все случилось в тот момент, когда пассажиры вышли из сломавшегося такси на проезжую часть. Они едва успели закрыть за собой дверь, как неустановленное авто на большой скорости буквально снесло женщину и ребенка. Милиция ведет поиски виновника смертельного наезда.

На 479-м километре автодороги Бишкек - Ош в канал упала машина "Фольксваген Пассат". Водитель погиб на месте, его тело извлекли из искореженного кузова спасатели МЧС. Пассажир, находившийся в салоне с различными травмами, госпитализирован в больницу города Шамалды-Сай.

А в Кара-Суйском районе неподалеку от Оша сегодня утром перевернулся большой газовоз. Причины неизвестны, однако очевидно, что водитель ехал на большой скорости. Упав набок, многотонная автоцистерна продолжала движение еще несколько десятков метров, пока не врезалась в железобетонный столб. Находившийся за рулем мужчина отделался ссадинами.

Грузовик с наркотиками. В Баткенской области сотрудники спецслужб задержали автомашину "Хундай Портер". Она была оборудована тайниками для перевозки запрещенных веществ. При осмотре авто из укромных мест под кузовом было извлечено около 30 килограммов сильнодействующего наркотического средства – афганского чарса. По сведениям чекистов, зелье следовало через Кыргызстан транзитом и предназначалось для переправки в страны СНГ.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, перекрыт международный канал поставки наркотиков из Афганистана в страны Содружества. Возбуждено уголовное дело по статье 247 "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР.

Футбольные страсти. Матч Кыргызстан – Мьянма, который должен был состояться в Бишкеке 5 сентября, отменен из-за угрозы теракта. Как стало известно сегодня, такое решение принял премьер-министр Сапар Исаков. В федерации футбола прорабатываются варианты переноса игры на другую дату либо проведения встречи на нейтральном поле. Однако вполне возможно, что нашей команде будет засчитано техническое поражение.

Напомним, сборная Кыргызстана ведет борьбу за выход в финальную часть розыгрыша Кубка Азии 2019 года. В нашей отборочной группе также выступают Индия, Макао и Мьянма. Что касается проданных на матч билетов, то спортивные чиновники заверили, что деньги болельщикам вернут. Несмотря на то что отечественная дружина может потерять очень важные очки, принято решение не подвергать риску любителей футбола и футболистов по соображениям безопасности.

Жарко и сухо. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. Так, с 5 по 7 сентября в Бишкеке осадков не ожидается, а температура воздуха в дневные часы будет стабильно подниматься выше 30-ти градусов. Ночи становятся уже прохладными, в темное время суток столбики термометров будут падать ниже отметки +20 градусов.

В соответствии с долгосрочным прогнозом погоды, размещенном на сайте Gismeteo, вторая половина сентября будет дождливой. Осадки будут идти практически через день. К концу месяца дневная температура воздуха снизится до +15...+20 градусов. А по ночам в последние дни сентября будет уже ниже +10-ти.