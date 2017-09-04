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Приговор по делу сторонников Жапарова огласят завтра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365762_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446143-ru.html

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Завтра президент Узбекистана с государственным визитом посетит Кыргызстан

4 сентября 2017, 17:34       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
Отметим, суд перешел к прениям сторон.
В ходе процесса подсудимые поддержали своих адвокатов и просили оправдать их.
Абдыманап Бегишев заявил, что он не нарушал закона.
"Я поддерживаю адвокатов. С моей стороны не было никаких правонарушений. Ни один закон я не нарушил", - сказал Бегишев.
Подсудимый Анарбек Бейшебеков в прениях подчеркнул, что в ходе следствия и судебных заседаниях его не знал ни один человек. Он просил оправдательного приговора.
Другой подсудимый - Чынгызхан Кожогельдиев сообщил суду, что у него семеро несовершеннолетних детей, младшему из которых исполнился всего один месяц.
"До того, как нас задержали, никто не нарушал закона. Нас били. Во время задержания в автобусе я увидел, что на полу лежали несколько избитых людей. Я не специально разбил окно, я это сделал от страха", - заявил он.
Остальные подсудимые поддержали своих адвокатов и просили вынести оправдательный приговор.
В свою очередь сын Жапарова Рустам просил отложить процесс в связи с тем, что он не готов к прениям сторон.
В итоге судебное заседание отложено на завтра. Отметим, 5 сентября подсудимые скажут последнее слово, после чего судья должен огласить приговор.

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