Приговор по делу сторонников Жапарова огласят завтра

4 сентября 2017, 17:34 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

В ходе процесса подсудимые поддержали своих адвокатов и просили оправдать их.

Абдыманап Бегишев заявил, что он не нарушал закона.

"Я поддерживаю адвокатов. С моей стороны не было никаких правонарушений. Ни один закон я не нарушил", - сказал Бегишев.

Подсудимый Анарбек Бейшебеков в прениях подчеркнул, что в ходе следствия и судебных заседаниях его не знал ни один человек. Он просил оправдательного приговора.

Другой подсудимый - Чынгызхан Кожогельдиев сообщил суду, что у него семеро несовершеннолетних детей, младшему из которых исполнился всего один месяц.

"До того, как нас задержали, никто не нарушал закона. Нас били. Во время задержания в автобусе я увидел, что на полу лежали несколько избитых людей. Я не специально разбил окно, я это сделал от страха", - заявил он.

Остальные подсудимые поддержали своих адвокатов и просили вынести оправдательный приговор.

В свою очередь сын Жапарова Рустам просил отложить процесс в связи с тем, что он не готов к прениям сторон.

В итоге судебное заседание отложено на завтра. Отметим, 5 сентября подсудимые скажут последнее слово, после чего судья должен огласить приговор.