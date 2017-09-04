В Тульской области кыргызстанца приговорили к 12 годам колонии

4 сентября 2017, 17:41 Комментарии

В Тульской области кыргызстанец осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета области.

41-летний гражданин Кыргызстана обвинялся в краже и убийстве своего знакомого. По данным следствия, в ноябре 2016 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему ножевые ранения. Мужчина скончался на месте происшествия, после чего обвиняемый похитил ценные вещи и документы из машины убитого.

Следствие представило достаточно доказательств вины кыргызстанца, и 31 августа Ленинский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.