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В Тульской области кыргызстанца приговорили к 12 годам колонии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365752_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446142-ru.html

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4 сентября 2017, 17:41       Комментарии

В Тульской области кыргызстанец осужден на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета области.
41-летний гражданин Кыргызстана обвинялся в краже и убийстве своего знакомого. По данным следствия, в ноябре 2016 года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого он нанес ему ножевые ранения. Мужчина скончался на месте происшествия, после чего обвиняемый похитил ценные вещи и документы из машины убитого.
Следствие представило достаточно доказательств вины кыргызстанца, и 31 августа Ленинский районный суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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