Британские эксперты заинтересованы проектом "Умный город" в Бишкеке

4 сентября 2017, 17:43 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов встретился с делегацией Департамента по международному развитию Великобритании (DFID). Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Главным вопросом повестки стало ознакомление с миссией британских экспертов по реализации проекта "Умный город" в столице.

В начале встречи мэр, поприветствовав гостей, проинформировал о том, что уже удалось сделать в рамках реализации данного проекта.

В свою очередь члены делегации сообщили о том, что поддерживают подобные проекты во многих города мира. По словам членов делегации, их миссией является исследование возможностей и препятствий, способствующих преобразованию города Бишкек в цифровой город и проведение переговоров с представителями государственных и муниципальных органов по реализации проекта "Умный город" в столице КР.

По итогам исследования будут изложены возможные меры в области инфраструктуры, которые могут быть приняты для ускорения цифрового перехода города для трансформационного, всеобъемлющего и устойчивого роста.

Во встрече также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, ведущий эксперт по "цифровым городам" DFID Кирстен Джек, консультант по "цифровым городам" DFID Нина Насман.