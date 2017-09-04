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В Городском перинатальном центре необоснованно начисляли зарплату

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365765_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446139-ru.html

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4 сентября 2017, 17:55       Комментарии

Как известно, с 1 по 14 августа 2017 года на основании приказа Минздрава КР № 682 от 31 июля 2017 года была проведена комплексная проверка деятельности Городского перинатального центра (ГПЦ) г. Бишкек и был охвачен период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2016 года.
При выборочной проверке начисления и выплаты заработной платы административно-управленческого персонала ГПЦ на соответствие законодательства по оплате труда установлено, что заработная плата заместителя главного врача по педиатрическим вопросам Ибраимовой Г.К. составляет 25 000 сомов, заместителя главного врача по сестринскому делу Кыргызбаева А.Б. - 17 900 сомов, заместителя главного врача по хозяйственной части Джакыповой Ж.А. - 15 000 сомов и заведующей отделением анестезиологии и реанимации Мамбеталиевой Д.С. - 31 500 сомов.
Суммы, установленные в контракте вышеуказанных сотрудников, в основном установлены за счет вакантных должностей, т.е. с экономии фонда оплаты труда, однако следует отметить, что в соответствии с пунктом 7 указанного постановления ПКР от 14 марта 2000 года №135 оплата труда совместителей производится за фактически выполненную работу. При установлении совместителям с повременной оплатой труда нормированных заданий на основе технически обоснованных норм оплата производится по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. На основании изложенного сделан вывод, что вышеуказанные сотрудники получали заработную плату по контракту, фактически не выполняя определенный объем работы, т.е. оплата производилась необоснованно.
Общая сумма необоснованной выплаты заработной платы вышеуказанным сотрудникам всего составила 1 млн 173 тыс. 946 сомов, в том числе КТУ - 159 тыс. 421
сом.
"Кто и как будет бороться с коррупцией в системе здравоохранения, если её поощряют на самом высоком уровне некоторые руководители медицинских учреждений, назначая себе в качестве оплаты труда по четыре ставки в обход действующего законодательства? - прокомментировал итоги проверки министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев. – Городской перинатальный центр у нас каждый день на слуху. Было бы хорошо, чтобы общественные советы, НПО и сообщества уделяли больше времени и внимания реализации специально разработанных Минздравом и Советом обороны четыре года назад антикоррупционных мер. Мы очень нуждаемся в данной поддержке, потому что одному Минздраву за всем не уследить, и в этой борьбе ему нужны надежные союзники и соратники. Тут, к сожалению, одной охлократией не обойтись и не решить гору проблем, которая образовалась в здравоохранении не вчера и не сегодня, а как минимум несколько десятилетий назад".

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