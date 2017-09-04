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Убийство из-за телефона — в Бишкеке найдено обгоревшее тело мужчины

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446137-ru.html

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4 сентября 2017, 17:53       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В Бишкеке найдено тело мужчины, которого убили из-за телефона и закопали, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемого, который признался в убийстве 50-летнего мужчины оттого, что они "не поделили мобильный аппарат". Задержанный сказал следствию, что закопал тело убитого, милиция вела поиски. Обнаружили тело в карьере на улице Токомбаева.
В правоохранительных органах рассказали о том, как нашли подозреваемого. Для начала сотрудники РУВД Октябрьского района опросили лиц без определенного места жительства, один из них сообщил полезную информацию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 57-летний А. Э., уроженец Чуйской области. Он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
На допросе подозреваемый дал показания, что 17 августа распивал спиртное со своим знакомым Т. и тот обвинил его в краже телефона.
"Вследствие ссоры подозреваемый два-три раза ударил Т. деревянной палкой, после чего тот упал. Подозреваемый ушел с места происшествия. Также он сказал, что, когда уходил, рядом что-то горело. На следующий день он вернулся, увидел обгоревшее тело, закопал его и снова ушел", - рассказали в милиции.
Назначены экспертизы, ведется следствие.
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