Маршрутка с пассажирами опрокинулась под Бишкеком, есть пострадавшие

4 сентября 2017, 17:58 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В районе села Военно-Антоновка на улице Фрунзе опрокинулся маршрутный микроавтобус с пассажирами, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.

По его словам, ДТП случилось в понедельник, 4 сентября, примерно в 11.20.

В Управлении патрульной милиции УВД Чуйской области факт аварии подтвердили. По данным УПМ, погибших нет, трое пострадавших обратились в территориальную больницу.

"Согласно предварительной версии, легковая машина BMW на большой скорости врезалась в маршрутку сзади, после чего та опрокинулась", - сообщили в управлении.

© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуДТП с маршуткой в районе села Военно-Антоновка Милиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется следствие.

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