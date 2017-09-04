Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Караколе откроется первый Парк на набережнойВ Караколе откроется первый Парк на набережнойВ Городском перинатальном центре необоснованно начисляли зарплатуВ Городском перинатальном центре необоснованно начисляли зарплату

Маршрутка с пассажирами опрокинулась под Бишкеком, есть пострадавшие

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446136-ru.html

Похожие новости

Negatiff: В Кыргызстане за сутки произошло 3 ДТП, есть пострадавшие

Маршрутка №212 бесплатно возила людей на Курман айт — видео пассажира

Посол Великобритании: Научите маршрутчиков водить

В лесопосадке на юго-западе Бишкека произошло возгорание, пострадавших нет

Посол Великобритании в КР возмущен манерой езды водителей маршруток в Бишкеке

4 сентября 2017, 17:58       Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. В районе села Военно-Антоновка на улице Фрунзе опрокинулся маршрутный микроавтобус с пассажирами, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.
По его словам, ДТП случилось в понедельник, 4 сентября, примерно в 11.20.
В Управлении патрульной милиции УВД Чуйской области факт аварии подтвердили. По данным УПМ, погибших нет, трое пострадавших обратились в территориальную больницу.
"Согласно предварительной версии, легковая машина BMW на большой скорости врезалась в маршрутку сзади, после чего та опрокинулась", - сообщили в управлении.
© фото очевидца, отправленное по Whats App-каналуДТП с маршуткой в районе села Военно-Антоновка Милиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется следствие.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp или Telegram по номеру +996 706 566 544. window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум