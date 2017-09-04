ЦИК отказал в регистрации Келдибекову и Текебаеву

4 сентября 2017, 17:55 Комментарии

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в президенты Ахматбеку Келдибекову и Омурбеку Текебаеву. Об этом K-News сообщили в ЦИК.

Напомним, 7 августа в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана поступили подписные листы кандидата Омурбека Текебаева в количестве 38 тыс. 643 штук. Однако ЦИК 17 августа признал подписные листы Текебаева недействительными за нарушение порядка финансирования.

Уполномоченный представитель кандидата в президенты Алмазбек Жолдошбеков обратился в Верховный суд Кыргызстана о признании решения ЦИК незаконным, но суд оставил решение Межрайонного суда Бишкека в силе.

Также ЦИК отказал в регистрации Ахматбеку Келдибекову. Возможной причиной отказа могла стать непогашенная судимость кандидата в президенты. По данным Верховного суда КР, судимость Келдибекова будет погашена 8 ноября 2017 года.

Ранее, 24 августа Ахматбек Келдибеков сдал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана 53 тыс. 827 подписных листов.