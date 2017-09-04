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ЦИК отказал в регистрации Келдибекову и Текебаеву

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/tsik-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446135-ru.html

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4 сентября 2017, 17:55       Комментарии

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам в президенты Ахматбеку Келдибекову и Омурбеку Текебаеву. Об этом K-News сообщили в ЦИК.
Напомним, 7 августа в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана поступили подписные листы кандидата Омурбека Текебаева в количестве 38 тыс. 643 штук. Однако ЦИК 17 августа признал подписные листы Текебаева недействительными за нарушение порядка финансирования.
Уполномоченный представитель кандидата в президенты Алмазбек Жолдошбеков обратился в Верховный суд Кыргызстана о признании решения ЦИК незаконным, но суд оставил решение Межрайонного суда Бишкека в силе.
Также ЦИК отказал в регистрации Ахматбеку Келдибекову. Возможной причиной отказа могла стать непогашенная судимость кандидата в президенты. По данным Верховного суда КР, судимость Келдибекова будет погашена 8 ноября 2017 года.
Ранее, 24 августа Ахматбек Келдибеков сдал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана 53 тыс. 827 подписных листов.

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