4 сентября 2017, 17:25 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Талант Султанов назначен советником премьер-министра. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Сапар Исаков, сообщили в его пресс-службе.

39-летний Султанов выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006), и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999), который окончил с отличием.

Он является координатором рабочей группы "Таза Коом".

Ранее Султанов занимал должность директора Национального института стратегических исследований КР и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.

Также он работал в Штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе в Алматы.