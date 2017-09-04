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Талант Султанов назначен советником премьер-министра

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/talant-su...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446134-ru.html

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4 сентября 2017, 17:25       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Талант Султанов назначен советником премьер-министра. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Сапар Исаков, сообщили в его пресс-службе.
39-летний Султанов выпускник программы профессионального образования Гарвардского университета (2016), имеет степень магистра по финансам Колумбийского университета (2006), и степень бакалавра Университета Сан-Франциско (1999), который окончил с отличием.
Он является координатором рабочей группы "Таза Коом".
Ранее Султанов занимал должность директора Национального института стратегических исследований КР и вице-президента по финансам Американского университета в Центральной Азии.
Также он работал в Штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне и центральноазиатском офисе в Алматы.

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