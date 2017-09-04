Атамбаев: Нужно принять все необходимые меры для проведения чистых выборов

4 сентября 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Нужно принять все необходимые меры для проведения чистых и демократичных выборов, сказал президент Алмазбек Атамбаев на встрече с секретарем Совета безопасности Женишом Разаковым.

Глава государства был проинформирован об активизации комплекса превентивных мер, принимаемых компетентными госорганами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.

Также на встрече была обсуждена повестка запланированного на 11 сентября заседания Совета безопасности, на котором будет обсужден вопрос "О мерах по подготовке и проведению выборов президента Кыргызской Республики".

Президент подчеркнул особую важность вопроса, выносимого на рассмотрение членов Совета безопасности страны.

"Мы сделали многое в улучшении избирательного законодательства, внедрении современных технологий в избирательный процесс. Однако учитывая важность предстоящих выборов Президента, которые станут новым этапом исторического процесса в политической и общественной жизни страны, их влияние на перспективы демократической стабильности в Кыргызстане, нужно принять все необходимые меры для проведения чистых и демократичных выборов", - сказал Атамбаев.