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Атамбаев: Нужно принять все необходимые меры для проведения чистых выборов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446132-ru.html

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4 сентября 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Нужно принять все необходимые меры для проведения чистых и демократичных выборов, сказал президент Алмазбек Атамбаев на встрече с секретарем Совета безопасности Женишом Разаковым.
Глава государства был проинформирован об активизации комплекса превентивных мер, принимаемых компетентными госорганами по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом.
Также на встрече была обсуждена повестка запланированного на 11 сентября заседания Совета безопасности, на котором будет обсужден вопрос "О мерах по подготовке и проведению выборов президента Кыргызской Республики".
Президент подчеркнул особую важность вопроса, выносимого на рассмотрение членов Совета безопасности страны.
"Мы сделали многое в улучшении избирательного законодательства, внедрении современных технологий в избирательный процесс. Однако учитывая важность предстоящих выборов Президента, которые станут новым этапом исторического процесса в политической и общественной жизни страны, их влияние на перспективы демократической стабильности в Кыргызстане, нужно принять все необходимые меры для проведения чистых и демократичных выборов", - сказал Атамбаев.

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