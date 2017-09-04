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Госэкотехинспекция прокомментировала возбужденное уголовное дело по факту нарушений при строительстве домов ОсОО "Памир Строй"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446131-ru.html

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Прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве многоэтажных домов

За последние 5 лет выявлены более 7 тыс. коррупционных деяний, в том числе громкие уголовные дела на чиновников самого высокого уровня, - Атамбаев

4 сентября 2017, 17:24       Комментарии

Прокуратура возбудила уголовное дело, основываясь на измененном техническом регламенте Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Об этом АКИpress сообщил инспектор Госэкотехинспекции Идрис Абдуваитов.
Ранее в прокуратуре Первомайского района сообщили о возбуждении уголовного дела по факту необеспечения противопожарных разрывов и проездов для пожарной техники при строительстве домов №124, №126 и №128 по ул.Панфилова.
"При осуществлении надзора и контроля строительства указанных объектов должностные лица Управления Государственной службы по экологической и технической безопасности не предприняли меры по приостановлению строительства и устранению нарушений", - сообщили в надзорном органе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) Уголовного кодекса КР.
И.Абдуваитов, который был одним из инспекторов, производивших проверку проекта на соответствие, рассказал, что проверка была в 2014 году. "Тогда технический регламент был другой. По нему все было по закону, например, трехсторонний пожарный заезд соответствует техрегламенту. Но потом его поменяли в 2016 году", - рассказал он.
Строительство домов ведет ОсОО "Памир-Строй". По данным Минюста, руководителем компании является Махмудов Махаммад Абдуллаевич. Учредителями являются Махмудов Ахмад Абдуллаевич, Махмудов Орхан Абдуллаевич, Махмудов Бахтияр Бахрамович и Махмудов Махаммад Абдуллаевич. Компания прошла перерегистрацию 10 августа 2017 года.

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