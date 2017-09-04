Великобритания примет участие в реализации проекта "Умный город" в Бишкеке

4 сентября 2017, 17:27 Комментарии

Мэр города Бишкек Албек Ибраимов 4 сентября встретился с делегацией Департамента по международному развитию Великобритании (DFID). Как сообщает пресс-служба муниципалитета, они обсудили миссию британских экспертов по реализации проекта "Умный город" в столице.

Члены делегации рассказали о том, что поддерживают подобные проекты во многих города мира. По их словам, их миссией является исследование возможностей и препятствий, способствующих преобразованию города Бишкек в цифровой город, и проведение переговоров с представителями государственных и муниципальных органов по реализации проекта "Умный город" в Бишкеке.

По итогам исследования будут изложены возможные меры в области инфраструктуры, которые могут быть приняты для ускорения цифрового перехода города для трансформационного, всеобъемлющего и устойчивого роста.

Во встрече участие приняли посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, ведущий эксперт по "цифровым городам" DFID Кирстен Джек, консультант по "цифровым городам" DFID Нина Насман, первый вице-мэр Бишкека Ренат Макенов, вице-мэры Бишкека Геннадий Милицкий, Эркинбек Исаков и Бакытбек Дюшембиев.