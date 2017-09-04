Шамшидин Айдынбек: Прокурор безосновательно просит осудить меня на 5 лет

4 сентября 2017, 17:02 Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд перешел к прениям сторон.

В ходе процесса подсудимые поддержали своих адвокатов и просили оправдать их.

По словам Калыбека Жапарова, он вообще не причастен к митингу.

"Я три года был в России. Когда приехал в Бишкек, увидел, что люди митингуют. Я остановился, в какой-то момент митингующие побежали, я побежал вместе с ними. При задержании сопротивления не оказывал. У меня восемь детей, из которых шестеро несовершеннолетние. Прошу оправдать меня", - сказал Жапаров.

Он просил суд прикрепить к делу свидетельства о рождении его детей. Однако судья отказал в данном ходатайстве, объяснив, что копии даже не заверены нотариально.

Шамшидин уулу Айдынбек заявил, что за три месяца ни один потерпевший не пришел и не сказал о том, что он причастен к правонарушениям.

"Прокурор просит дать мне пять лет. Но этот срок он просит дать без оснований и доказательств. Я поддерживаю адвокатов. Прошу оправдать меня", - заявил Шамшидин уулу.