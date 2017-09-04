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Японская принцесса Мако объявила о помолвке с простолюдином

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365756_ia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446127-ru.html

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4 сентября 2017, 17:05       Комментарии

Принцесса Мако Акисино, внучка императора Японии Акихито, официально объявила о помолвке со своим студенческим другом, передает Би-би-си.
Избранником 25-летней принцессы стал ее ровесник Кей Комуро, сотрудник юридической фирмы, с которым она познакомилась пять лет назад в Международном христианском университете в Токио.
Пара объявила о помолвке на специально собранной по этому поводу пресс-конференции вечером в воскресенье. По словам принцессы Мако, в будущем супруге ее привлекла "солнечная улыбка".
Брак был одобрен императором, однако мезальянс будет означать для принцессы потерю титула.
Японское законодательство не ограничивает мужчин императорской династии в выборе жены, однако для женщин той же семьи предусмотрены иные правила.
"Я с детства знала, что после замужества потеряю свой статус, - рассказала принцесса. - Но хотя я и помогала императору и сама в меру своих возможностей исполняла официальные обязанности как член императорской семьи, мне в то же время очень дорога моя собственная жизнь".
Официально о предстоящей свадьбе объявили только сейчас, хотя впервые о планах помолвки стало известно еще в мае.
25-летняя принцесса - старшая дочь принца Акисино и первая внучка императора Акихито.
В прошлом году она сдала экзамены в докторантуру Международного христианского университета в Токио.
Последствия мезальянсов
Известие о помолвке принцессы породило в японском обществе дискуссии по вопросу о необходимости выхода принцесс из состава императорской семьи в случае брака с простолюдинами.
Кроме принцессы Мако в составе императорской семьи есть еще шесть незамужних принцесс. Единственный представитель мужского пола в младшем поколении императорской семьи - принц Хисахито, младший брат принцессы Мако.
В Японии звучат опасения, что императорская семья не сможет выполнять свои общественные обязанности, если принцессы так и будут выходить замуж за простолюдинов и терять из-за этого свой титул.
Экспертная группа японского правительства заявила о необходимости принятия срочных мер, которые помогут сохранить императорскую семью достаточно большой.
В частности, обсуждается возможность разрешить принцессам создавать собственные ветви императорской семьи после вступления в брак.
До официальной свадьбы принцессы Мако и Кея Комуро должно пройти несколько важных ритуалов и процедур.
Обряд помолвки по традиции предусматривает визит в императорский дворец представителя жениха с подарками. Впоследствии он же официально объявляет дату бракосочетания.
По мере приближения дня свадьбы проводится еще несколько обрядов, в одном из которых будущая невеста выражает свою признательность императору и императрице.
В день свадьбы представитель жениха забирает невесту из дворца, и лишь затем проводится обряд бракосочетания.
Право голоса и пособие
В соответствии с законом Японского императорского дома, если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой и ей выплачивается единовременное пособие от государства. Сумму выплаты устанавливает госсовет с участием премьер-министра.
Также ей предоставляются обычные гражданские права, включая право голоса.
Когда в 2005 году Саяко Курода, единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико, вышла замуж за городского дизайнера, она получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов).
Другая бывшая принцесса Норико Сенге, двоюродная племянница императора, после свадьбы с сыном первосвященника синтоистского храма в 2014 году получила 100 млн иен (870 тыс. долларов).

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