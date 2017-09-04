"Улар" в третий раз стал чемпионом Кыргызстана по пляжному волейболу

4 сентября 2017, 17:15 Комментарии

Столичная команда "Улар" в третий раз подряд стала чемпионом Кыргызстана по пляжному волейболу среди мужских команд. Об этом сообщает Федерация волейбола Кыргызстана.

Как уточняется, матчи заключительного третьего тура чемпионата страны прошли в Бишкеке на площадке средней школы № 62. Борьбу за победу продолжили 9 команд.

На пути к победе "Улар" в составе Темира Муса уулу и Медета Эргеш уулу сначала победили команду "Сольвейг Спорт" (2:0), в четвертьфинале были сильнее "Жаны-Муун-1" (2:0).

В полуфинальном поединке "Улар" нанес поражение "Жаны-Муун-2", а в решающем поединке встретился с EREM. Эти команды играли в финальных играх первого и второго туров в Чолпон-Ате. В первом туре победил EREM, а втором - "Улар".

В решающем матче чемпионата завязалась упорная борьба и в концовке каждой из партий немного удачливее были Муса уулу и Эргеш уулу (21-19; 21-19), которые и стали чемпионами Кыргызстана 2017 года.

Серебряными призерами сезона 2017 года стала пара Жамал Мусаев и Эмиль Идрисов из EREM, бронза у пары Онол Каныбек уулу и Дамир Газинур уулу из "Жаны-Муун-1".

Всего в сезоне 2017 в чемпионате Кыргызстана принимали участие 16 мужских команд.