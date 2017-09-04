Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке прошла акция "Стоп пиратству"В Бишкеке прошла акция "Стоп пиратству"Они пересказывают Айтматова на кыргызском — как студенты в РФ изучают языкОни пересказывают Айтматова на кыргызском — как студенты в РФ изучают язык

"Улар" в третий раз стал чемпионом Кыргызстана по пляжному волейболу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365723_yl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446126-ru.html

Похожие новости

В Тульской области кыргызстанца приговорили к 12 годам колонии

Вышел индийский клип, снятый в Кыргызстане

Отмененный матч Кыргызстан – Мьянма. ФФКР ведет переговоры с коллегами из Мьянмы о переносе игры

Кыргызстанские спортсмены заняли второе место на чемпионате Азии по грэпплингу

Политических разногласий по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан нет — Субакожоева

4 сентября 2017, 17:15       Комментарии

Столичная команда "Улар" в третий раз подряд стала чемпионом Кыргызстана по пляжному волейболу среди мужских команд. Об этом сообщает Федерация волейбола Кыргызстана.
Как уточняется, матчи заключительного третьего тура чемпионата страны прошли в Бишкеке на площадке средней школы № 62. Борьбу за победу продолжили 9 команд.
На пути к победе "Улар" в составе Темира Муса уулу и Медета Эргеш уулу сначала победили команду "Сольвейг Спорт" (2:0), в четвертьфинале были сильнее "Жаны-Муун-1" (2:0).
В полуфинальном поединке "Улар" нанес поражение "Жаны-Муун-2", а в решающем поединке встретился с EREM. Эти команды играли в финальных играх первого и второго туров в Чолпон-Ате. В первом туре победил EREM, а втором - "Улар".
В решающем матче чемпионата завязалась упорная борьба и в концовке каждой из партий немного удачливее были Муса уулу и Эргеш уулу (21-19; 21-19), которые и стали чемпионами Кыргызстана 2017 года.
Серебряными призерами сезона 2017 года стала пара Жамал Мусаев и Эмиль Идрисов из EREM, бронза у пары Онол Каныбек уулу и Дамир Газинур уулу из "Жаны-Муун-1".
Всего в сезоне 2017 в чемпионате Кыргызстана принимали участие 16 мужских команд.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум