Они пересказывают Айтматова на кыргызском — как студенты в РФ изучают язык

4 сентября 2017, 17:09 Комментарии

Московский государственный лингвистический университет - базовая организация стран СНГ по языкам и культуре. В ее рамках действуют семь языковых центров, в том числе кыргызский. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побеседовал с директором Центра кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, преподавателем кыргызского языка Женишкуль Хулхачиевой и проректором МГЛУ по региональному и международному развитию Виктором Егоровым. © Sputnik / Лев РыжковДиректор Центра кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, преподаватель кыргызского языка Женишкуль Хулхачиева и проректор МГЛУ по региональному и международному развитию Виктор Егоров

- Женишкуль, расскажите об истории центра.

- Центр кыргызского языка и культуры открылся в МГЛУ в 2003 году. Это вообще-то большой проект двух университетов - Московского государственного лингвистического и Бишкекского гуманитарного. Главная цель - обучение московских студентов кыргызскому языку как иностранному, его популяризация в РФ, а также знакомство с национальной культурой. Мы выпустили уже три группы студентов.

- То есть в течение пяти лет идут занятия только с одной группой?

- Раньше было пять лет, а сейчас четыре года.

- Правда, что к вам в гости заходил Айтматов?

- В 2004 году действительно был такой случай. Мы тогда только начали процесс обучения, студенты-первокурсники всего месяц учили кыргызский. Тем не менее мы организовали большой открытый урок. Присутствовало много людей: сотрудники Посольства КР в России, руководство университета и студенты других вузов. Урок проходил очень живо, в форме диалога.

Айтматов, естественно, был удивлен, что кыргызский язык изучают в Москве - его любимом городе, в таком знаменитом вузе! Поэтому он с большим интересом слушал моих студентов, задавал вопросы. А после сказал: "Надеюсь, что когда-нибудь услышу от вас произведения, которые я написал, на кыргызском". К сожалению, мы не успели встретиться с Чингизом Торекуловичем второй раз...

А мои студенты действительно читают произведения Айтматова, могут пересказать их на кыргызском и горячо обсуждают темы, которые поднимал писатель. На такой уровень они выходят на на третьем-четвертом курсах.

В 2013 году мы провели международную конференцию, посвященную 85-летию Айтматова. Тогда ученый совет МГЛУ и принял решение, что центр будет носить имя писателя. © Sputnik / Лев РыжковДиректор Центра кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова Женишкуль Хулхачиева: Айтматов был удивлен, что кыргызский язык изучают в Москве - его любимом городе, в таком знаменитом вузе! Поэтому он с большим интересом слушал моих студентов, задавал вопросы

- Кто же эти ребята, которые учат в Москве кыргызский язык?

- Они обучаются по специальности "зарубежное регионоведение", а кыргызский язык изучают как второй иностранный. Это не лингвисты, а именно регионоведы, которые должны хорошо разбираться в истории, культуре, экономической, социальной и политической жизни Кыргызской Республики. Из них получатся универсальные специалисты. Язык - инструмент их работы.

Мы готовим специалистов не для Кыргызстана. Все учащиеся - российские граждане. Но я с гордостью могу сказать, что одна моя выпускница уже работает в Посольстве Российской Федерации в КР. Она пресс-секретарь посла.

- Насколько труден кыргызский язык для российских студентов?

- Конечно, для славян язык тюркской группы очень сложен, особенно в первое время, когда они только начинают его изучать. Некоторые вообще впервые сталкиваются с кыргызской культурой. Но если есть интерес, любые трудности в изучении языка можно преодолеть. Со временем студенты говорят: "Мы, сами того не замечая, глубоко погрузились в вашу культуру". В этом году трое моих выпускников окончили университет с красными дипломами. Могу похвастать: у них просто прекрасный кыргызский! Они действительно занимались с интересом и результат налицо. © Sputnik / Лев РыжковДиректор Центра кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова Женишкуль Хулхачиева: если есть интерес, любые трудности в изучении языка можно преодолеть. Со временем студенты говорят: "Мы, сами того не замечая, глубоко погрузились в вашу культуру"

- Сколько раз в неделю проходят занятия? По каким учебникам?

- На первом курсе у нас 14 часов в неделю. Есть курс по кыргызскому языку и литературе, по истории и географии страны. Есть практикум профессионального общения. С повышением курса количество часов сокращается. Минимальное - шесть часов в неделю.

Главное, что мы разработали учебно-методическую базу, выпустили два учебника. Первый - "Практический курс кыргызского языка" - для начинающих. Второй - "Кыргызский язык для стран СНГ" - для продолжающих обучение. Конечно, есть и пособия, два из них мы разработали именно в МГЛУ.

Проводится и неаудиторная работа. Например, мы изучаем национальную кухню. В Москве очень много кыргызских ресторанов, я приглашаю туда студентов, и мы пробуем то, о чем читаем...

- Наверное, у вас есть какие-то секреты, помогающие зажечь в студентах интерес к языку?

- Я включаю человеческий фактор.

- Личное обаяние?..

- Да, это тоже. Я веду себя со студентами, как с друзьями. Первые слова, первые сюжеты, которые я покажу, первые рассказы об истории, культуре народа - все идет от души. Я рассказываю о некоторых моментах своей жизни, о событиях, которые со мной происходили. © Sputnik / Лев РыжковЖенишкуль Хулхачиева: в этом году трое моих выпускников окончили университет с красными дипломами. Могу похвастать: у них просто прекрасный кыргызский! Они действительно занимались с интересом и результат налицо

- Каких, например?

- Очень разных! Как меня воспитывали в семье, как вообще воспитывают кыргызских девочек и мальчиков... Говорю об отношении к старшим, родителям, о традициях. Такие моменты сближают. Кстати, при содействии руководства МГЛУ мы обязательно отправляем ребят на практику в Бишкек.

- Их практика связана только с Бишкекским гуманитарным университетом?

- Не только. Нас принимал и Кыргызский национальный университет. Еще, конечно, в Бишкеке я всегда приглашаю студентов к себе домой. К своим родителям, к родственникам. Это, оказывается, очень важно.

- На Иссык-Куль удается выбраться?

- Конечно! Без Иссык-Куля наша практика не проходит. Тем более что у Национального университета там есть свой пансионат.

Проректор МГЛУ Виктор Егоров уточнил несколько деталей.

- Я хочу подчеркнуть одну принципиально важную вещь: в МГЛУ мы преподаем 35 иностранных языков. Восемь из них - это языки стран СНГ, так как МГЛУ является базовой организацией по языкам и культуре. Для изучения семи языков созданы национальные учебные центры, скоро откроем и восьмой - узбекский.

Руководителем базовой организации по языкам и культуре является ректор. И в феврале, когда Ирина Аркадьевна Краева вступила в должность, на одно из первых совещаний она собрала именно преподавателей языков стран СНГ. Это штрих, но штрих важный. Он показывает, какое значение придает руководство данному направлению работы. И это гарантия того, что завтра и послезавтра данная работа будет продолжаться.

- Вы ведь были одними из первых, кто в нулевых годах начал преподавать гражданам России языки стран СНГ?

- Мы действительно были пионерами в этом направлении, и считаем свою работу чрезвычайно значимой. Причин много, но главная: эти страны - наши соседи. Были, есть и будут. Как мы будем жить с соседями, так будем жить и в своей стране.

Работа многовекторная, но я бы выделил четыре главных направления. Первое - это взаимодействие с Исполкомом СНГ и исполнительным секретарем Сергеем Лебедевым. Здесь мы имеем информацию, помощь, советы, нам подсказывают направления для дальнейшей работы.

Второе - взаимодействие с посольствами, в данном случае с кыргызским. Это взаимовыгодное мероприятие. Потому что посольство на площадке нашего университета проводит государственную линию Кыргызской Республики, рассказывает о важных событиях, об экономике, о социально-политических аспектах жизни в стране. Причем эта информация - из первых рук, она чрезвычайно полезна нашим преподавателям и студентам. © Sputnik / Лев РыжковЖенишкуль Хулхачиева: я веду себя со студентами, как с друзьями. Первые слова, первые сюжеты, которые я покажу, первые рассказы об истории, культуре народа - все идет от души. Я рассказываю о некоторых моментах своей жизни, о событиях, которые со мной происходили

Посол Кыргызстана Болот Джунусов - частый и желанный гость в нашем университете. Его выступления собирают большие аудитории, проходят в очень живой атмосфере, с абсолютно неформальными, искренними вопросами и ответами.

Третье направление работы - это землячество. Кыргызская диаспора всячески нам помогает и сама рада, что есть такой островок Кыргызстана в московском университете. Частыми гостями у нас бывают интересные, порой выдающиеся люди - это полезно.

Ну и четвертое направление - взаимодействие с вузами-партнерами в стране. Это методики, учебники. Это разработки, которые ведут они, которые ведем мы и которые мы ведем вместе. Это продуктивная научно-исследовательская работа.

Я хочу подчеркнуть, что таким образом формируется повестка завтрашнего дня, идет наша совместная работа с молодежью. Как мы эту молодежь воспитаем, как сформируем отношения, так и будем жить завтра и послезавтра. Мы стараемся передать студентам все то разумное и доброе, что было в истории каждого из наших государств и в их совместной истории.

- Тогда вопрос к Женишкуль. Насколько глубоко удается погрузить российских студентов в кыргызскую культуру? Как они реагируют?

- Это же взрослые ребята, не школьники. Они воспитаны, образованы, как правило, из хороших семей. Но у них есть замечательная возможность сравнения: своего, родного, и того, что они приобретают от другой культуры.

На третьем-четвертом курсе я всегда спрашиваю студентов, что изменило в них самих изучение кыргызской культуры. И знаете, о чем почти все говорят? Об отношении к старшим. О семейных, родственных отношениях. У нас, кыргызов, все-таки коллективная родственная жизнь. И студенты начинают вспоминать, сравнивать, находить что-то похожее у себя. Через культуру кыргызского народа они и свою культуру начинают больше понимать и ценить. Вот это очень важно.

- А есть ли в вашей практике что-то, чем вы особенно гордитесь?

- Есть! В июне этого года состоялся государственный визит президента Атамбаева в Москву. Нас пригласили на встречу с ним и всей остальной делегацией. Отбор был строгий - пригласили меня и трех моих студентов, недавних выпускников.

Я выступила и многих удивила, сказав, кто я, где и что преподаю. Президент так внимательно слушал, по-моему, был удивлен. А потом я говорю, что мой студент хочет задать вопрос... Ну, Денис Домбровский - молодец. Он окончил университет с красным дипломом, и кыргызский у него прекрасный. Я была очень довольна тем, как хорошо и подробно он все спросил. Причем вопрос был существенный. Президент и министр иностранных дел так внимательно смотрели на Дениса... Глава государства, конечно, сказал "спасибо" российской молодежи за то, что она изучает кыргызский язык. Это действительно был успех.

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