Фильм "Малыш на драйве" лидирует в бишкекском прокате по итогам выходных

4 сентября 2017, 17:20 Комментарии

БИШКЕК, 4 сен - Sputnik. Фильм Эдгара Райта "Малыш на драйве" за прошедшие выходные стал самым популярным в Бишкеке, сообщили в сети кинотеатров "Синематика".

Это хорошее кино с прекрасными саундтреками, сильной операторской работой и качественной актерской игрой. Главный герой по прозвищу Малыш работает перевозчиком в экстренных ситуациях: отвозит бандитов в их убежище после ограбления банков и помогает другим плохим парням сделать ноги с места преступления. А еще Малыш слушает хорошую музыку, ибо только это позволяет ему приглушить сильный звон в ушах, от которого он страдает на протяжении всей жизни.

В этом фильме рассказана история о борьбе, любви, неподкупной честности и жажде свободы.

На следующем месте по количеству просмотров стоит комедийный боевик "Телохранитель киллера". Веселое, немного чернушное кино, рассказывающее о чудаковатом секьюрити и о том, кому он должен спасти жизнь. Миссия эта становится практически невыполнимой, поскольку каждые пять минут ленты убийцы прикладывают максимум усилий для того, чтобы дни главных героев были сочтены.

На третьем месте в нашем рейтинге значится картина "Сверхлюди". Это фильм о мутантах, которые давно сбежали на Луну, но теперь хотят вернуться на Землю. Трейлер может напомнить вам хитросплетения знаменитой "Игры престолов", но не попадайтесь на эту удочку.

В ленте мы знакомимся с королевской семьей, которая принадлежит к расе сверхлюдей. Вследствие военного переворота члены фамилии под предводительством Черного Грома вынуждены покинуть свой дом в лунном городе Аттилан и бежать на земные острова (как выясняется в дальнейшем - Гавайи), где им предстоит спасать не только себя, но и весь мир.

Замыкает список самых кассовых фильмов минувших выходных фантастическая картина "Семь сестер", но если учесть тот факт, что когда-то и телефоны без кнопок казались фантастикой, сюжет этой ленты - скорее предсказание.

В далеком будущем главной проблемой Земли становится перенаселение. Всем супружеским парам разрешено иметь только одного ребенка, но, когда у одной из них рождается семь девочек-близняшек, родители решают спасти всех. Малышкам дают имена в честь дней недели. Так девочки и появляются на людях - каждая в свой день. Но однажды Понедельник пропадает...

У этого фильма много преимуществ, в числе которых свежий сюжет и качественная игра, но главное, что он заставляет задуматься о чем-то более важном, чем повседневные проблемы.

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