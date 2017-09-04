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Узбекистан не соблюдает соглашение от 1991 года по Орто-Токойскому водохранилищу — Искандаров

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446123-ru.html

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4 сентября 2017, 16:57       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Узбекистан не соблюдает соглашения 1991 года о том, что Орто-Токойское водохранилище должно быть передано Кыргызстану. Об этом на пресс-конференции сообщил спецпредставитель правительства по демаркации и делимитации границ в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Кыргызстана Курбанбай Искандаров.
По его словам, данная территория принадлежала Кыргызстану, но в советское время территория была выделена под строительство Орто-Токойского водохранилища.
"Узбекистан называет его Касансайское водохранилище. По соглашению 1991 года, это водохранилище должно перейти нам полностью. Но на сегодня этого не произошло", - сказал он.
Искандаров сообщил, что плотину на сегодня охраняют узбекские военные, а периметр кыргызские.
"По соглашению, воду Узбекистану из данного водохранилища мы должны выдавать согласно договору. Но, на сегодня узбекская сторона не соблюдает это соглашение и пользуется водой на свое усмотрение", - добавил он.
Искандаров подчеркнул, что это водохранилище не относится к вопросам делимитации и демаркации границ. И соответственно этот вопрос будет рассматриваться другой межправительственной комиссией.

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