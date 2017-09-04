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В Бишкеке прошла акция "Стоп пиратству"

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446121-ru.html

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4 сентября 2017, 17:17       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Бишкеке в рамках Международного форума "Антиконтрафакт-2017" Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) провела в Бишкеке акцию "Стоп пиратству!".
По словам заведующего инспекторским отделом Кыргызпатента Аската Нажимудиновна, целью акции является привлечение внимания среди населения страны по борьбе с контрафактной и поддельной продукцией.
"Международный форум "Антиконтрафакт-2017", был создан в 2012 году на основе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом году форум пройдет в Кыргызстане, в связи с этим Кыргызпатент провел акцию "Стоп пиратству", для привлечения внимания населения для борьбы с контрафактной и поддельной продукцией", - сообщил он.
Акция сопровождалась концертом звезд отечественной эстрады, играми, конкурсами и флэш-мобом.

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