В Бишкеке прошла акция "Стоп пиратству"

4 сентября 2017, 17:17 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Бишкеке в рамках Международного форума "Антиконтрафакт-2017" Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент) провела в Бишкеке акцию "Стоп пиратству!".

По словам заведующего инспекторским отделом Кыргызпатента Аската Нажимудиновна, целью акции является привлечение внимания среди населения страны по борьбе с контрафактной и поддельной продукцией.

"Международный форум "Антиконтрафакт-2017", был создан в 2012 году на основе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этом году форум пройдет в Кыргызстане, в связи с этим Кыргызпатент провел акцию "Стоп пиратству", для привлечения внимания населения для борьбы с контрафактной и поддельной продукцией", - сообщил он.

Акция сопровождалась концертом звезд отечественной эстрады, играми, конкурсами и флэш-мобом.