АКИpress приглашает на работу дизайнера рекламных материалов

4 сентября 2017, 16:58 Комментарии

Информационное агентство АКИpress ищет дизайнера рекламных материалов и баннеров.

Обязанности:

- Создание интернет-баннеров с нуля (от концепции, до реализации)

Требования:

- Опыт создания баннеров от 1 года;

- Владение основными графическими и анимационными пакетами: Photoshop, Illustrator, Animate и пр.

- Умение обрабатывать как готовую растровую и векторную графику, так и создавать/рисовать объекты с нуля.

Приветствуется:

- Понимание HTML и CSS

- Javascript и actionscript 2.0/3.0

Может быть рассмотрен вариант удаленной работы.

Присылайте резюме и портфолио на почту it@akipress.org.