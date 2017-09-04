АКИpress приглашает на работу дизайнера рекламных материалов

4 сентября 2017, 16:58 Комментарии
Информационное агентство АКИpress ищет дизайнера рекламных материалов и баннеров.
Обязанности:
- Создание интернет-баннеров с нуля (от концепции, до реализации)
Требования:
- Опыт создания баннеров от 1 года;
- Владение основными графическими и анимационными пакетами: Photoshop, Illustrator, Animate и пр.
- Умение обрабатывать как готовую растровую и векторную графику, так и создавать/рисовать объекты с нуля.
Приветствуется:
- Понимание HTML и CSS
- Javascript и actionscript 2.0/3.0
Может быть рассмотрен вариант удаленной работы.
Присылайте резюме и портфолио на почту it@akipress.org.