Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 42.91 $/гр (+0.52) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вышел индийский клип, снятый в КыргызстанеВышел индийский клип, снятый в КыргызстанеУзбекистан не соблюдает соглашение от 1991 года по Орто-Токойскому водохранилищу — ИскандаровУзбекистан не соблюдает соглашение от 1991 года по Орто-Токойскому водохранилищу — Искандаров

АКИpress приглашает на работу дизайнера рекламных материалов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446120-ru.html

Похожие новости

Наблюдатели негативно оценивают работу СМИ во время подготовки к выборам

10.59: вы могли бы заработать на этом миллионы — как я съездила на Бурану

Жогорку Кенеш приступил к работе

В Астане произошла драка между рабочими из Индии и охранниками стройки

Не хотелось бы, чтобы специалисты потеряли работу из-за незнания госязыка – Дюшеева

4 сентября 2017, 16:58       Комментарии

Информационное агентство АКИpress ищет дизайнера рекламных материалов и баннеров.
Обязанности:
- Создание интернет-баннеров с нуля (от концепции, до реализации)
Требования:
- Опыт создания баннеров от 1 года;
- Владение основными графическими и анимационными пакетами: Photoshop, Illustrator, Animate и пр.
- Умение обрабатывать как готовую растровую и векторную графику, так и создавать/рисовать объекты с нуля.
Приветствуется:
- Понимание HTML и CSS
- Javascript и actionscript 2.0/3.0
Может быть рассмотрен вариант удаленной работы.
Присылайте резюме и портфолио на почту it@akipress.org.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум