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В мэрии Бишкека рассказали, сколько стоит подготовка могилы муниципальным предприятием по оказанию ритуальных услуг

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446119-ru.html

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4 сентября 2017, 17:04       Комментарии

В мэрии Бишкека рассказали, сколько стоит подготовка могилы муниципальным предприятием по оказанию ритуальных услуг. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, Бишкекское агентство ритуальных услуг осуществляет деятельность по оказанию ритуальных услуг, а также услуг, связанных с содержанием и благоустройством кладбищ.
На предприятии налажено производство гробов, венков и других ритуальных принадлежностей, принимаются индивидуальные заказы. Предоставляются услуги по оформлению документов и транспортировке умерших, предоставляется в аренду юрта (доставка, монтаж, демонтаж), титан, казан, табыт (носилки), скамейки, столы для омывания.
По прейскуранту цен на услуги, стоимость подготовки могилы европейского типа (2,5х1х2м) составляет 5 тыс. 835 сомов, могилы мусульманского типа с подкопом - 7 тыс. 440 сомов. Стоимость венка и гробов зависит от размера и используемого для изготовления материала.
На балансе Бишкекского агентства ритуальных услуг имеется 5 кладбищ, занимающие территорию около 464 га: действующие Юго-Западное, Ала-Арчинское и закрытые на данный момент Северное, Братское и Дунганское.
В сентябре столичный муниципалитет планирует открыть новое городское кладбище в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области. Общая площадь кладбища будет составлять 44 га.

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