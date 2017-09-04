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При описании кыргызско-узбекской госраницы был обмен территориями, - замполпреда Жалал-Абадской области

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446118-ru.html

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Атамбаев и Мирзиёев подпишут договор о кыргызско-узбекской границе

4 сентября 2017, 16:58       Комментарии

Жалал-Абадская область граничит с тремя областями Узбекистана. Об этом на брифинге 4 сентября сообщил первый заместитель полномочного представителя правительства в Жала-Абадской области Мамасалы Акмаматов.
По его словам, при описании границ Кыргызстана и Узбекистана описаны 643 км в Жалал-Абадской области, на втором этапе переговоров и встреч будут описаны оставшиеся 80 км.
"Были места, которые значатся на карте Узбекистана, но там живут наши люди, также были места, которые значатся за нами, но там живет узбекский народ. Мы взяли себе 476 га земли, и отдали им 241 га",- сказал он.
Также он сообщил, что участок Унгар-Тоо находится на территории Кыргызстана. Территория горы входит в 217 км госграницы, которую еще не описали.

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