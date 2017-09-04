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"Переходи на О! СТУДЕНТ" – новый специальный тариф для студентов!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365754_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446117-ru.html

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4 сентября 2017, 16:48       Комментарии

Кто самые активные, позитивные, креативные и общительные? Конечно же, студенты. Столько всего интересного происходит в студенческой жизни. Как этим не поделиться? Главное, чтобы смартфон с интернетом был всегда под рукой, а уж тема для общения всегда найдется! Да, возможно, стипендии не всегда хватает на то, чтобы общаться столько, сколько хочется, но не с мобильным оператором О!.
Специально для самой активной, прогрессивной и современной молодежи мобильный оператор О! сделал настоящий подарок к началу нового учебного года, запустив новый специальный тариф "Переходи на О! СТУДЕНТ"!
Новый тариф включает в себя всё самое необходимое: огромный интернет-пакет 16 гигабайт на максимальной скорости и бесплатное общение в сети О! за абонентскую плату всего 80 сомов в неделю. Этого хватит и на учёбу, и на развлечения!
Подключиться к тарифу могут только учащиеся вузов Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании, обязательно предоставив паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку.
- Мобильный оператор О! действительно популярен в студенческой среде, об этом говорят цифры: более 50% процентов учащейся молодежи Кыргызстана в возрасте от 16 до 25 лет – это наши абоненты. Учащихся привлекает доступность наших тарифов, а также разнообразие дополнительных услуг, - отмечает Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О! - Зная, что студенты - народ экономный, мы специально для них подготовили особенное предложение – предоставили небывалый объём интернет-пакета, возможность общаться бесплатно внутри тарифа и внутри сети О!. Мы надеемся, что благодаря нашему новому предложению студенческое общение в Кыргызстане станет ещё более активным!
Тарифный план "Переходи на О! СТУДЕНТ" - это отличное продолжение череды приятных сюрпризов от мобильного оператора О!. Секрет успеха мобильного оператора О! - всегда отличные идеи, качественное обслуживание и выгодные тарифы.
Скорее переходи на О!, СТУДЕНТ!

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