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Новости Кыргызстана

В Бишкеке демонтированы незаконно установленные объектыВ Бишкеке демонтированы незаконно установленные объекты

«Билет.kg» разыграл поездку в Дубай на двоих

Источник:
http://knews.kg/2017/09/bilet-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446116-ru.html

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3 сентября компания "Билет.kg" разыграет путешествие на двоих в Дубай

МИД Кыргызстана рекомендуем соотечественникам отказаться от поездок в Техас из-за бушующего урагана Харви

4 сентября 2017, 16:58       Комментарии

В течение месяца каждый кыргызстанец мог стать участником розыгрыша от компании «Билет.kg», в рамках которого можно было выиграть путешествие в Дубай на двоих.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо было купить авиабилет, тур или товар на сумму 3 тыс. сомов и более в гипермаркетах "Фрунзе". Далее участник розыгрыша должен был получить купон в обмен на чек или инвойс, заполнить отрывную часть купона и опустить ее в лототрон.
Розыгрыш призов состоялся 3 сентября в гипермаркете "Фрунзе-Центральный". Для создания теплой и непринужденной атмосферы участникам розыгрыша вручался небольшой подарок от компании, а также были предложены прохладительные напитки.
Возможность крутить барабан и вытаскивать призовые номера предоставлялась всем желающим. Отрадно, что многие участники пришли на розыгрыш с детьми, которым тоже представилась возможность вытянуть номера счастливых обладателей приза. В этот день были разыграны ценные призы, в том числе современная бытовая техника, а самым удачливым достались сертификаты на 5 и 10 тыс. сомов от компании «Билет.kg». В конце мероприятия разыграли главный приз – поездку в Дубай на двоих.
Счастливые участники, которым улыбнулась удача, не скрывали своих эмоций, высказывали пожелания проводить подобные мероприятия чаще и обещали принимать в них участие.
Напомним, туристическая компания «Билет.kg» обладает одной из крупнейших сетей офисов продаж по городам Кыргызстана, также офисы продаж организации функционируют в Казахстане и России.
Сотрудничество с крупнейшими авиакомпаниями мира позволяет «Билет.kg» предоставлять оптимальные цены на билеты на все внутренние и международные рейсы.

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