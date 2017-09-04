«Билет.kg» разыграл поездку в Дубай на двоих

4 сентября 2017, 16:58 Комментарии

В течение месяца каждый кыргызстанец мог стать участником розыгрыша от компании «Билет.kg», в рамках которого можно было выиграть путешествие в Дубай на двоих.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо было купить авиабилет, тур или товар на сумму 3 тыс. сомов и более в гипермаркетах "Фрунзе". Далее участник розыгрыша должен был получить купон в обмен на чек или инвойс, заполнить отрывную часть купона и опустить ее в лототрон.

Розыгрыш призов состоялся 3 сентября в гипермаркете "Фрунзе-Центральный". Для создания теплой и непринужденной атмосферы участникам розыгрыша вручался небольшой подарок от компании, а также были предложены прохладительные напитки.

Возможность крутить барабан и вытаскивать призовые номера предоставлялась всем желающим. Отрадно, что многие участники пришли на розыгрыш с детьми, которым тоже представилась возможность вытянуть номера счастливых обладателей приза. В этот день были разыграны ценные призы, в том числе современная бытовая техника, а самым удачливым достались сертификаты на 5 и 10 тыс. сомов от компании «Билет.kg». В конце мероприятия разыграли главный приз – поездку в Дубай на двоих.

Счастливые участники, которым улыбнулась удача, не скрывали своих эмоций, высказывали пожелания проводить подобные мероприятия чаще и обещали принимать в них участие.

Напомним, туристическая компания «Билет.kg» обладает одной из крупнейших сетей офисов продаж по городам Кыргызстана, также офисы продаж организации функционируют в Казахстане и России.

Сотрудничество с крупнейшими авиакомпаниями мира позволяет «Билет.kg» предоставлять оптимальные цены на билеты на все внутренние и международные рейсы.