В Оше водитель с подложными номерами совершил ДТП, пострадали 5 человек

4 сентября 2017, 16:25 Комментарии

Ош, 04.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Оше водитель с подложными номерами и без документов вчера, 3 сентября, совершил дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего пострадали женщина и четверо детей. На месте происшествия ДТП побывал корреспондент ИА "Кабар".

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Абдыкадырова примерно в 17:30 по местному времени.

Из слов очевидцев, молодой парень на автомобиле марки "Лексус" на большой скорости ехал по улице Ленина. Несмотря на мигающий красный цвет светофора, решил проскочить перекресток, но столкнулся с другим автомобилем, который поворачивал с улицы Абдыкадырова на зеленый цвет.

"Я выехал на зеленый свет, так как у меня на светофоре оставались 4-5 секунд, а тот парень выехал на красный, но когда мы столкнулись, у него на светофоре загорелся зеленый свет, а у меня красный. Все это зафиксировано на видео. В ходе ДТП травмы получили моя жена и четверо детей их забрала скорая", - рассказал потерпевший водитель Марлен Кашдоолотов.

По его словам, у водителя "Лексуса" на месте не оказались никаких документов: ни техпаспорта, ни прав. Он ехал без каких-либо документов, позже ему знакомые принесли техпаспорт. "Также мне показалось странным, что, то ли его знакомый, то ли родственник начал прятать в багажник номера машины KGZH 0002. Позже во время следствия выяснилось, что эти номера оказались фальшивыми", - сообщил он.

Водителем "Лексуса" оказался парень по имени Мирлан 1997 года рождения.