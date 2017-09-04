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Британский королевский театр поставит в Бишкеке пьесу Шекспира "Макбет"

Источник:
http://kabar.kg/news/britanski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446114-ru.html

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Пьесу Шекспира на кыргызском языке покажут в театре "Глобус" в Лондоне

4 сентября 2017, 16:27       Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Известный режиссер Шекспирского Королевского театра в Лондоне Сара Бернар с марта 2018 года начнет работу над постановкой пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" в Бишкеке.
Этот проект инициирован самим режиссером и поддержан Посольством Великобритании в Кыргызстане.
"Для реализации проекта посольством будет выделена сумма в размере 8 тыс фунтов стерлингов, – рассказала Сара Бернар. – К постановке будут привлечены кыргызские актеры, а также в марте вместе со мной прибудут еще два британских актера. Актеры из Британии будут играть на английском, из Кыргызстана – на кыргызском".
Сара Бернар также отметила, что проект нацелен на укрепление культурной связи между Великобританией и Кыргызстаном и приурочен к 25-летию становления дипломатических отношений двух сторон.
"Я очень взволнована перед началом работы над пьесой "Макбет", потому как через нее мы способствуем не только укреплению наших дипломатических отношений, но и укрепляем связь с культурным наследием", - сказала она.

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