Британский королевский театр поставит в Бишкеке пьесу Шекспира "Макбет"

4 сентября 2017, 16:27 Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Известный режиссер Шекспирского Королевского театра в Лондоне Сара Бернар с марта 2018 года начнет работу над постановкой пьесы Уильяма Шекспира "Макбет" в Бишкеке.

Этот проект инициирован самим режиссером и поддержан Посольством Великобритании в Кыргызстане.

"Для реализации проекта посольством будет выделена сумма в размере 8 тыс фунтов стерлингов, – рассказала Сара Бернар. – К постановке будут привлечены кыргызские актеры, а также в марте вместе со мной прибудут еще два британских актера. Актеры из Британии будут играть на английском, из Кыргызстана – на кыргызском".

Сара Бернар также отметила, что проект нацелен на укрепление культурной связи между Великобританией и Кыргызстаном и приурочен к 25-летию становления дипломатических отношений двух сторон.

"Я очень взволнована перед началом работы над пьесой "Макбет", потому как через нее мы способствуем не только укреплению наших дипломатических отношений, но и укрепляем связь с культурным наследием", - сказала она.