Политических разногласий по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан нет — Субакожоева

4 сентября 2017, 16:32 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Политических разногласий по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан нет. Об этом на брифинге заявила начальник отдела внешней политики аппарата президента КР Айзада Субакожоева.

По ее словам, целесообразность реализации проекта уже обговаривался президентом Кыргызстана с председателем Китая и главой Узбекистана.

"Речь идет о строительстве дороги на кыргызском участке. Проблем с соединением нашей дороги с железной дорогой Узбекистана нет. Потому что переговорный процесс на уровне экспертов активизировался. Идет активный трехсторонний процесс. Узбекистан не против строительства железной дороги. У нас вопросы заключаются в определении маршрута внутри Кыргызстана и определением того, по чьим параметрам она у нас будет проходить. Есть несколько маршрутов, в том числе северный и южный", - пояснила она.

Субакожоева отметила, что президентом Кыргызстана была поставлена задача определить маршрут исходя из национальных интересов.

"То есть маршрут должен пролегать по населенным пунктам, где есть инфраструктура. Чтобы можно было создавать рабочие места по мере строительства. Никаких политических разногласий нет", - добавила глава отдела внешней политики аппарата президента.

Субакожоева добавила, что на высшем уровне озвучиваются позиции, что данная железная дорога нужна трем сторонам. Остаются технические вопросы, над которыми работают эксперты.