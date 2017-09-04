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Промежуточное соглашение по спорным участкам госграницы КР и РУз имеет полную юридическую силу

Источник:
http://kabar.kg/news/promezhut...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446112-ru.html

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4 сентября 2017, 16:42       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Промежуточное соглашение по согласованным спорным участкам госграницы Кыргызстана и Узбекистана имеет полную юридическую силу и считается описанным и согласованным. Об этом на пресс-конференции сообщил спецпредставитель правительства КР по демаркации и делимитации границ в ранге заместитель руководителя аппарата правительства Курбанбай Искандаров.
По его словам, 85% несогласованных участков госграниц между Кыргызстаном и Узбекистаном согласовано, по ним подготовлен договор, который будет подписан завтра, 5 сентября, президентами двух стран.
По оставшимся 15%, по словам Искандарова, работы продолжаются. Всего осталось согласовать 36 участков, или 217 км границ.
"Во всем мире практикуется подписание промежуточного договора. То есть, разделив его на два. Также было с Китаем и Казахстаном. Сейчас такой договор подписывается с Узбекистаном. С Таджикистаном будет также. Данное соглашение прошло все внутригосударственные процедуры и будет ратифицирован парламентами двух государств", - сказал он.
Оставшиеся 36 участков несогласованных границ остаются в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

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