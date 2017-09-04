Кыргызстанские спортсмены заняли второе место на чемпионате Азии по грэпплингу

4 сентября 2017, 16:45 Комментарии

Бишкек, 04.09.17 /Тумара Туратбекова – Кабар/. На Чемпионате Азии по грэпплингу, который прошел в Астане (Казахстан), кыргызстанцы заняли второе общекомандное место после хозяев турнира. Об этом спортсмены сообщили на своей странице в Instagram.

Состязания прошли 2 и 3 сентября, собрав более ста спортсменов из Индии, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В итоге первое место заняла сборная Казахстана, почетное второе команда Кыргызстана, третьими стали борцы из Узбекистана.

Медалисты: Аширов Арген, Нарманов Нурмухамед, Кекенов Абдылдабек, Момокулов Артур, Чингизбек уулу Ильяз, Шамшиев Азимбек, Нурбаев Дооронбек, Омурзаков Бексултан, Узгенбаева Барчынай и Багымбай Торокан.

Напомним, изначально на право проведения чемпионата претендовали такие страны, как Индия и ОАЭ, но позже выбор пал на столицу Казахстана.

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.