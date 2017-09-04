Вопрос по конфликтному участку Унгар-Тоо с Узбекистаном пока не согласован — Искандаров

4 сентября 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вопрос по конфликтному участку Унгар-Тоо с Узбекистаном пока не согласован. Об этом на пресс-конференции сообщил спецпредставитель правительства КР по демаркации и делимитации границ в ранге заместителя руководителя аппарата правительства КР Курбанбай Искандаров.

Отметим, что завтра, 5 сентября, президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Узбекистана Шавкат Мирзиеев подпишут соглашение по согласованным 85% спорных участков границ. По оставшимся 15% ведутся работы.

Он сообщил, что гора Унгар-Тоо относится к оставшимся 15% еще не согласованных границ.

"По Унгар-Тоо есть два пути решения. Мы пока их не можем раскрыть. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров. Пока фактически гора числится нашей территорией и пользуемся ею мы. Таких же участков на самом деле еще много", - пояснил он.

Искандаров сообщил, что вообще таких результатов удалось достичь впервые за 17 лет.

"Переговоры проходят не просто. У нас нет выходных и праздников", - добавил он.