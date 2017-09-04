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Отмененный матч Кыргызстан – Мьянма. ФФКР ведет переговоры с коллегами из Мьянмы о переносе игры

Источник:
http://kabar.kg/news/otmenenny...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446109-ru.html

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4 сентября 2017, 16:51       Комментарии

Бишкек, 04.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Федерации футбола Кыргызстана ведет переговоры с коллегами из Мьянмы о переносе отмененного между двумя сборными матча в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.
Отметим, решением премьер-министра КР Сапаром Исаковым, в целях обеспечения безопасности, в связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды был отменен матч Кыргызстан – Мьянма. Игра должна была состояться завтра в Бишкеке.
"Федерации футбола КР, сейчас ведет переговоры с федерацией футбола Мьянмы о переносе либо отмене матча. Но в независимости от ответа Федерации футбола Мьянмы, окончательное решение, в любом случае принимает Азиатская футбольная Конфедерация (АФК)", - отметили в ФФКР.
При этом все кто купил билеты, могут обратиться в Федерацию футбола, где им будут возвращены деньги.

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