ЦИК не зарегистрировала О.Текебаева кандидатом в президенты

4 сентября 2017, 16:46 Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала Омурбеку Текебаеву в регистрации кандидатом в президенты. Решение принято на заседании комиссии 4 сентября.

Как сообщил на заседании член ЦИК Алмаз Асаналиев, ранее все 38 тыс. 643 подписных листа, предоставленных уполномоченным представителем О.Текебаева, были признаны недействительными из-за финансовых нарушений. Уполномоченный представитель Текебаева обжаловал в Межрайонном суде решение ЦИК, однако, в удовлетворении его жалобы было отказано.

"Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда. Постановление Верховного суда вышло 30 августа. Оно вступает в силу с моменты принятия и обжалованию не подлежит", - сказал А.Асаналиев.

Также он отметил, что на 31 августа О.Текебаев не предоставил документы о внесении избирательного залога. В законе есть требования, по которым кандидатом в президенты может быть зарегистрирован человек, предоставивший все необходимые документы и собравший не менее 30 тыс. подписей. Документы не были предоставлены, в связи с чем и предлагается отказать Текебаеву в регистрации президентом, сказал А.Асаналиев.

Во время заседания член ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что уполномоченные представители О.Текебаева говорили о трудностях с открытием избирательного фонда из-за отсутствия оригинала паспорта претендента.

Уполномоченный представитель О.Текебаева сообщил, что в банке требовали паспорт претендента для удостоверения копии паспорта, который будет храниться в банке, для нотариуса для заверения образцов подписей. "Деятельность банка регулируется не законами ЦИК, а постановлением Нацбанка, в котором указывается, что при открытии счета нужен паспорт для заверения образцов подписей, в решении вопросов, кто имеет право снимать деньги, сдавать отчеты и вкладывать деньги на счет", - сообщил он.

Ряд членов ЦИК отметили, что финансовый вопрос могли решить уполномоченные представители претендента.

В ответ А.Абдрахматова поинтересовалась, получали ли уполномоченные представители О.Текебаева данные пояснения.

"Нет, никаких пояснений мы не получали, хотя обращались в ЦИК, и к каждому его члену отдельно", - сказал уполномоченный представитель.

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что для претендентов и их уполномоченных представителей были проведены разъяснительные семинары по всем вопросам, а член ЦИК Бахтияр Кадыров заявил, что уполномоченные представители О.Текебаева подвели его из-за непрофессионализма.

По итогам голосования 6 членов комитета, присутствующие на заседании, проголосовали за предложение рабочей группы. 2 члена проголосовали против.

"4 члена ЦИК оставили свои решения по вопросам в повестке, 1 против. В итоге получается, что 9 человек за предложение рабочей группы и 3 человека против - Назарали Арипов, Атыр Абдрахматова и Гульнара Джурабаева", - сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.