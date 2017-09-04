Переговоры с Узбекистаном длятся 17 лет, неописанными остались 36 участков, - правительство

4 сентября 2017, 16:30 Комментарии

Переговоры по делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном длятся 17 лет. Об этом на брифинге 4 сентября сообщил спецпредставитель правительства по вопросам делимитации границ Курбанбай Искандаров.

По его словам, уже описано 85% границы, осталось решить вопросы по 36 оставшимся участкам.

Во время своего государственного визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подпишут договор по кыргызско-узбекской границе, где уже описаны 1170 км.

К.Исандаров отметил, что документ имеет историческую важность, и после того, как он будет подписан, делегации двух стран начнут описывать оставшиеся 217 км (36 участков) в Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областях.