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Переговоры с Узбекистаном длятся 17 лет, неописанными остались 36 участков, - правительство

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446106-ru.html

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4 сентября 2017, 16:30       Комментарии

Переговоры по делимитации государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном длятся 17 лет. Об этом на брифинге 4 сентября сообщил спецпредставитель правительства по вопросам делимитации границ Курбанбай Искандаров.
По его словам, уже описано 85% границы, осталось решить вопросы по 36 оставшимся участкам.
Во время своего государственного визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подпишут договор по кыргызско-узбекской границе, где уже описаны 1170 км.
К.Исандаров отметил, что документ имеет историческую важность, и после того, как он будет подписан, делегации двух стран начнут описывать оставшиеся 217 км (36 участков) в Баткенской, Ошской и Жалал-Абадской областях.

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