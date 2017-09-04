Пьяная ссора переросла в убийство. Подозреваемый задержан

4 сентября 2017, 15:59 Комментарии

1 сентября, примерно в 22.40 в службу "102" столичной милиции поступило сообщение о том, что на улице Токомбаева в карьере обнаружены обгоревшие части тела человека. На место выехали лучшие следователи и оперативники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 97 ("Убийство") УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены и опрошены лица без определенного места жительства - 37-летний Д.М., 44-летний Б.Д., 54-летний Э.М. Один из них дал показания, что он 19 августа последний раз видел человека по имени Т. возле мечети, расположенной на Южной магистрали, тот часто приходил в это место, но в последнее время перестал появляться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в преступлении - уроженец Чуйской области, 57-летний А.Э.

В ходе проведения следственных действий задержанный дал показания, что 17 августа в карьере, расположенном на Южной магистрали, он распивал спиртное со знакомым по имени Т., который потом начал обвинять А. в краже сотового телефона. Впоследствии ссоры подозреваемый ударил два-три раза деревянной палкой своего собутыльника, после чего Т. упал на землю, и он ушел с места происшествия.

Также задержанный указал, что когда уходил, рядом что-то горело. На следующий день, возвратившись на то же место, А. увидел, что тело Т. обгорело, и он закопал труп.

В настоящее назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия.