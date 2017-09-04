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Пьяная ссора переросла в убийство. Подозреваемый задержан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365745_pi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446105-ru.html

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ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября

4 сентября 2017, 15:59       Комментарии

1 сентября, примерно в 22.40 в службу "102" столичной милиции поступило сообщение о том, что на улице Токомбаева в карьере обнаружены обгоревшие части тела человека. На место выехали лучшие следователи и оперативники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 97 ("Убийство") УК КР.
В ходе следственно-оперативных мероприятий были установлены и опрошены лица без определенного места жительства - 37-летний Д.М., 44-летний Б.Д., 54-летний Э.М. Один из них дал показания, что он 19 августа последний раз видел человека по имени Т. возле мечети, расположенной на Южной магистрали, тот часто приходил в это место, но в последнее время перестал появляться.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в преступлении - уроженец Чуйской области, 57-летний А.Э.
В ходе проведения следственных действий задержанный дал показания, что 17 августа в карьере, расположенном на Южной магистрали, он распивал спиртное со знакомым по имени Т., который потом начал обвинять А. в краже сотового телефона. Впоследствии ссоры подозреваемый ударил два-три раза деревянной палкой своего собутыльника, после чего Т. упал на землю, и он ушел с места происшествия.
Также задержанный указал, что когда уходил, рядом что-то горело. На следующий день, возвратившись на то же место, А. увидел, что тело Т. обгорело, и он закопал труп.
В настоящее назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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