Южнокорейские инвесторы в Бишкеке построят новый инфекционный корпус

4 сентября 2017, 16:16 Комментарии

Южнокорейские инвесторы готовы вложить в строительство нового инфекционного корпуса более $10 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В Кыргызстан прибыла делегация из Консорциума клиники Инха в составе 14 человек из Южной Кореи. Сегодня, 4 сентября, состоялась двусторонняя встреча. "Этого мы долго ждали, потому что в прошлом году был подписан меморандум намерения строительства нового инфекционного корпуса на 150 коек", - рассказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Аалиев.

Ранее министерствами здравоохранения, финансов и экономики, а также корейской стороной был подписан четырехсторонний меморандум, где расписаны пошаговые мероприятия, а недавно был проведен тендер и определен победитель. Члены делегации из победившей компании проведут медицинскую и строительную экспертизу. После принятия решения будут предприняты дальнейшие шаги о начале строительства.

"Это кредитные средства, но кредит малопроцентный. Что же касается исполнителей, то корейцы являются одними из лучших партнеров по обеспечению и оснащению медицинских учреждений и входят в тройку лидеров. Если строительство всё-таки состоится, то мы надеемся, что будет построена хорошая клиника. По нашим расчетам, на её строительство предусматривалось истратить около 10 млн долларов на 150 коек, но корейская сторона готова увеличить сумму, потому что хочет улучшить материально-техническую базу и укрепить приемное, реанимационное отделения и лабораторную службу РКИБ", - подчеркнул Аалиев.