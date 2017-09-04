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В Бишкеке прошла акция "Стоп пиратству!"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365744_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446103-ru.html

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4 сентября 2017, 16:25       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Бишкеке в рамках проведения международного форума "Антиконтрафакт-2017" Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций провела акцию "Стоп пиратству!".
В ходе мероприятия для горожан был организован концерт с участием звезд кыргызской эстрады, а также розыгрыши призов и подарков.
По словам организаторов, целью флешмоба является привлечение внимания населения к борьбе с контрафактной и поддельной продукцией. Как отметили в Кыргызпатенте, сейчас вопрос с нелицензионной продукцией стоит очень остро. И речь здесь идет не только о подпольной видео- и аудиопродукции.
Подделок довольно много, это как использование торговых марок при производстве какого-либо товара, так и изготовление медикаментов, безопасность при использовании которых никто не гарантирует. К тому же это бьет по бюджету страны.
"Это серьезный вопрос как в целом для населения, так и для страны, потому что при распространении контрафактной продукции, во-первых, теряются бюджетные поступления и, во-вторых, это касается безопасности населения, например, в области здравоохранения. Люди покупая дешевые поддельные медикаменты, рискуют своим здоровьем", - сказал представитель Кыргызпатента Аскар Нажимудинов.
Однако, как отметили в ведомстве, у них нет прямых полномочий бороться с контрафактом, они занимаются только определением является ли тот или иной товар подделкой. В основном выявление - это прерогатива правоохранительных органов, финполиции и прокуратуры.
Стоит отметить, за реализацию контрафакта предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Многое будет зависеть от суммы ущерба законному правообладателю бренда. Так, если сумма превысит 50 тысяч сомов, то в этом случае можно получить срок до двух лет лишение свободы.
Куда хуже обстоят дела в интернет-пространстве, сетуют в Кыргызпатенте. В том случае, если контент провайдера находится в Кыргызстане, то его деятельность еще возможно приостановить. Но в том случае, если они находятся за рубежом либо в офшорных зонах, то они для государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций недоступны.
"Это не только проблема Кыргызстана, но и во всем мире. Пока у нас мер воздействия нет, но в России уже вели систему приема жалоб по обнаружению контрафактной продукции. Создан даже особый комитет, который может повлиять на тот или иной сайт", - сказал представитель Кыргызпатента Аскар Нажимудинов.
Проводить акции по публичному уничтожению контрафактной продукции в Кыргызпатенте считают ненужным. Сейчас главным является привлечение граждан к этой проблеме. Так как если все будут использовать лицензионную продукцию, то товары из-под полы потеряют свою актуальность.

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