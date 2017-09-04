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Пьесу Шекспира на кыргызском языке покажут в театре "Глобус" в Лондоне

Источник:
http://kabar.kg/news/p-esu-she...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446102-ru.html

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4 сентября 2017, 16:03       Комментарии

Бишкек, 4.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Пьесу величайшего драматурга Уильяма Шекспира "Ричард III" на кыргызском, узбекском и английском языках представят в театре "Глобус" в Лондоне.
Театральные режиссеры из Великобритании совместно с кыргызскими актерами работают над постановкой двух пьес Шекспира – "Ричард III" и "Макбет".
По словам режиссера Юлдаша Жоробаева, ранее пьеса "Ричард III" была поставлена на сцене узбекского музыкально-драматического театре имени Бабура в городе Оше.
"Для постановки были привлечены актеры из Узбекистана и Кыргызстана, а сама пьеса была сыграна на трех языках: кыргызском, узбекском и английском. Главной целью проекта стало сближение восточной и европейской культур посредством театрального диалога", - рассказал Жоробаев на пресс-конференции в агентстве "Кабар".
Жоробаев сообщил, что в ноябре 2017 года пьесу "Ричард III" поставят на сцене театра "Глобус" в Лондоне, но перед этим планируется показать в Бишкеке.
"Многие актеры, задействованные в пьесы, мечтали выступить на большой сцене в Лондоне и воплотить в жизнь персонажи из пьес Шекспира", - сказал режиссер.
Исполнитель главной роли пьесы, заслуженный артист Кыргызстана Алыкул Исаков указал значимость проекта для кыргызских и узбекских актеров и поблагодарил постановщиков за оказанную помощь.
"Моя мечта сбылась. С того момента как мечтаю сыграть Ричарда III прошло уже 39 лет, – поделился Исаков. – В истории развития кыргызского и советского тетра были представлены разные варианты пьесы. Меня заинтересовала интерпретация Юлдаша Жоробаева. Он сохранил классику, и мне хотелось вжиться в трагедию великого Шекспира. У меня была такая возможность".
С марта 2018 года при поддержке Посольства Великобритании в КР режиссер Шекспирского Королевского театра в Лондоне Сара Бернар начнет работу над новым проектом по пьесе Ульяма Шекспира "Макбет".
Режиссер уже провела переговоры с представителями британского посольства и Министерства культуры Кыргызстана о начале подготовительных работ и о вопросах финансирования.

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