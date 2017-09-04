Минздрав: Заболеваемость острыми кишечными инфекциями пока не снижается

4 сентября 2017, 16:11 Комментарии

Бишкек, 4.08.17 /Кабар/. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями пока не снижается, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Спад острых кишечных инфекций в Бишкеке и в целом по Кыргызстану пока не наблюдается", - сообщил лавный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигит Алиев.

По его словам, 3 сентября в приемное отделение инфекционной больницы обратилось 259 человек, из них 155 с кишечными инфекциями.

"Госпитализировано 65 больных, среди которых есть как дети, так и взрослые, двое из которых в шоковом состоянии. Они в настоящее время находятся в отделении реанимации", - рассказал Алиев.

По информации Минздрава, с конца мая 2017 года, как обычно в летнее время года, в республике наблюдается подъем заболеваемости кишечными инфекциями. До сих пор ситуация не стабилизировалась.

Врачи советуют родителям и взрослым быть внимательными в вопросе по уходу за детьми: постоянно содержать руки детей в чистоте, не кормить с рук на базаре или в других сомнительных точках общественного питания.