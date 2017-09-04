В Бишкеке без осадков — прогноз погоды на 5 сентября

4 сентября 2017, 16:22 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +26...+31
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +28...+33
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +21...+26
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +31...+33.