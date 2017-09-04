В Бишкеке без осадков — прогноз погоды на 5 сентября

4 сентября 2017, 16:22 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 5 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами и в отдельных горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. По остальной территории без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, местами с порывами до 9-14 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +26...+31

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +28...+33

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +28...+33

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +21...+26

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17...+19, максимальная температура воздуха днем +31...+33.