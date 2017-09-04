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Суд по делу Саляновой отложен. У адвоката болеет ребенок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365747_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446099-ru.html

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4 сентября 2017, 15:29       Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Ленинском районном суде Бишкека должно было продолжиться слушание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В начале процесса судья сообщил, что помощник адвоката сообщил ему о том, что у Чинары Джакупбековой заболела дочь, в связи с чем ее не будет на сегодняшнем слушании.
Однако представитель гособвинения возразил, заявив, что ранее судья оставил вопрос о назначении госадвоката открытым. Он отметил, что сторона защиты подсудимой в дальнейшем попытается затянуть процесс. В связи с чем прокурор просил назначить госадвоката.
На это Аида Салянова ответила, что не нуждается в государственном защитнике, так как у нее уже есть свой адвокат. Подсудимая отметила, что справка о том, что у Джакупбековой болеет дочь, будет предоставлена на следующем процессе.
В итоге заседание отложили на 6 сентября.

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