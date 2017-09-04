Возмущение Атамбаева поддерживаю — люди, перестаньте быть свиньями!

4 сентября 2017, 15:41 Комментарии

После народных гуляний на центральной площади Бишкека сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" сообщили, что оттуда вывезли восемь грузовиков мусора. Это аж 48 кубометров отходов!

С одной стороны, понятно, что "тазалыковцы" хотели донести до общественности: дескать, свой хлеб они едят не зря. С другой - еще раз дали понять, что наши граждане мусорят всюду, даже не задумываясь о содеянном. Съел, выпил - бросил обертку/бутылку под ноги и пошел дальше радоваться жизни.

Можно было бы вообще не обращать внимания на эту информацию - так бывает после любого праздника. Но буквально на следующий день глава государства, открывая новую школу в родном селе своей матери, обозначил одну из самых серьезных наших проблем. Это не экономика, не энергетика, не образование и даже не медицина - в данных сферах за последние годы что-то как-то решается. Теперь, как было сказано на самом высоком уровне, нам не мешало бы научиться убирать мусор. Особенно в этом должны преуспеть те, кто живет вдоль главных трасс, по которым ездят иностранцы. Президент вполне серьезно заметил, что ему становится неудобно перед зарубежными гостями, когда они вместе созерцают разбросанные возле дороги полиэтиленовые пакеты и бутылки.

Буквально вчера, возвращаясь в столицу с Иссык-Куля, я ехала не по объездной трассе, которую предпочитают быстроходные водители, а по дороге, пролегающей через города и села. И что увидела? То же самое, о чем говорил президент. Практически вдоль всей трассы и не только между населенными пунктами - мусор, мусор, мусор... Но при этом наши граждане считают себя такими аккуратными, что не могут позволить, чтобы в их чистеньких машинах что-то валялось.

Раз уж все дружно мусорят, остается начать уговаривать соотечественников так же дружно выходить на уборку. Причем не только во время весенних субботников. Хотя маловероятно, конечно, что уже завтра жители сел, услышав призыв главы государства, возьмутся за чистку дорожных обочин. Значит, слова президента должны будут принять как указание к действию главы айыл окмоту и акимы районов. Просто гнать палкой народ на уборку улиц было бы, наверное, не очень хорошо. Принуждение еще никогда не давало долговременных результатов. Может быть, власти на местах начнут проводить конкурсы типа "самый благоустроенный двор", "самая чистая улица", "чистейшее село района"... Придумать можно что угодно. Глядишь, не только зарубежных гостей не стыдно будет возить по дорогам республики, но и нам самим станет гораздо приятнее.

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