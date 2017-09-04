Кыргызстан и Узбекистан: Новые горизонты отношений

4 сентября 2017, 14:57 Комментарии

В отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном долгое время наблюдались споры и противоречия, основанные на нерешенности вопроса демаркации и делимитации границ. На этой почве между двумя государствами не раз происходили инциденты, во время которых на приграничные участки выводились военные, перекрывались границы, усложнялось перемещение жителей анклавов и так далее. Кроме того, узбекская сторона выражала, и напрямую, и косвенно, свои претензии в адрес Кыргызстана по водным вопросам, неоднократно использовала энергетические рычаги для решения некоторых вопросов. Тем не менее, оба государства не шли на обострение инцидентов, которые могли перерасти в полномасштабные конфликты.

Последние сдвиги в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном указывают на наличие перспективного будущего, которое позволит решить накопившиеся за два с половиной десятилетия вопросы.

Перезагрузка

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, остававшиеся замороженными на протяжении десятилетия связи с Кыргызстаном стали бурно развиваться.

Благодаря переговорам руководителей двух стран, состоявшимся в сентябре в Самарканде во время похорон президента Ислама Каримова, стало понятно, что оба государства более чем готовы решать вопросы мирного сосуществования и добрососедства. Тогда, премьер-министр КР С.Жээнбеков и занимавший на тот момент должность главы Правитедльства Узбекистана Ш.Мирзииев обсудили накаленную ситуацию на границах, отягощенную высадкой узбекских силовиков и арестом кыргызстанцев из Джалал-Абадской области. В последствии благодаря усилиям Правительства С.Жээнбекова граждане КР были отпущены, а вся военная техника соседнего государства была выведена с неописанного участка границы.

Это стало ярким отражением того, что переговоры между двумя премьерами заложили основу для начала перезагрузки отношений между двумя странами.

Примечательно, что первая за многие годы официальная поездка кыргызской делегации в Узбекистан, которая состоялась 1 октября 2016 года по приглашению узбекской стороны, стало одним из первых шагов в налаживании двустороннего сотрудничества. Теплый прием, организованный в честь кыргызской стороны, еще раз показал, что Узбекистан готов улучшить отношения с Кыргызстаном. В ходе поездки в соседний Узбекистан был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между тремя областями двух стран в Ферганской долине.

"Не будем скрывать, что между нами много нерешенных проблем. Поэтапно, но мы будем решать их", — сказал после подписания документа вице-премьер-министр Узбекистана Адхам Икрамов и выразил надежду на то, что этот шаг "придаст новый импульс развитию отношений".

В конце октября 2016 года узбекская сторона совершила ответный визит в Кыргызстан уже по приглашению кыргызской стороны и это было ответным показателем наличия желания у Кыргызстана решать все имеющиеся проблемы с братским Узбекистаном. Во время визита представители РУз посетили культурно-праздничные мероприятия на центральной площади Оша и встретились с представителями Ассамблеи народа Кыргызстана. Также гостям в Драматическом театре им. Бабура была продемонстрирована театрализованная постановка "Семетей — сын Манаса". Более того, по итогам встречи были подписаны двусторонние документы.

Как отметил в интервью "Кабар" Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане Камил Рошидов, обмен визитами наших делегаций в Ош и Андижан осенью прошлого года дали толчок развитию двустороннего сотрудничества не только между приграничными зонами, но и всему характеру двусторонних отношений. "Кроме того, мы работаем над документом по сотрудничеству в приграничной зоне. Это будет широкая программа, принятие этого документа, уверен, придаст плановый характер нашим отношениям", - подчеркнул посол.

Выход на качественный этап

По словам К.Рашидова, темп и высокий настрой двусторонним отношениям придали визиты глав наших государств: в Самарканде и на полях ШОС в Астане, которые определили основное направление двустороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. "В этом русле можно сказать, что сегодня у нас активно идет политический диалог. В Ташкенте, Бишкеке и Тамчы прошли консультации внешнеполитических ведомств. Недавно закончились консультации между Министерствами внутренних дел и авиационными властями", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Узбекистане Данияра Сыдыкова, Президент Алмазбек Атамбаев уже много лет говорит, что "надо менять отношения с соседними государствами и что даже при наличии границы наш народ не должен ощущать ее". "Это самое главное. Я верю, что постепенно мы достигнем этого. Сейчас наши отношения развиваются в хорошем направлении", - отметил он.

Действительно, вопрос двусторонней торговли, добрососедских отношений и главное - границ, который не сдвигался с мертвой точки при прежних руководителях Кыргызстана и Правительствах, стал решаться при дальновидной политике А.Атамбаева и премьера С.Жээнбекове

Прицел на перспективу

В продолжение усилий по выведению двусторонних отношений на более качественный уровень, в Кыргызстан в августе 2017 года побывал с рабочим визитом Премьер-министр Узбекистана.

Впервые за восемь лет в Бишкеке под председательством глав Правительств Кыргызстана и Узбекистана состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран по двустороннему сотрудничеству, а также встреча правительственных делегаций по вопросам делимитации и демаркации госграницы, которые не собирались также с 2009 года на уровне межправительственной комиссии.

Наличие существующего прогресса в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном было заметно с первых минут переговоров делегаций: они были настроены по-деловому и сразу же заявили о готовности активизировать торгово-экономическое сотрудничество и до конца года в два раза увеличить товарооборот, отметив, что для развития взаимодействия надо стремиться снять все имеющиеся барьеры. Первый подписанный протокол фактически и определил планы Кыргызстана и Узбекистана на ближайшую перспективу в развитии торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных связей.

Оба главы Правительств на тот момент – С.Жээнбеков и А.Арипов - откровенно заявили, что после длительной паузы совместными усилиями сторон оживление отношений между странами началось с осени 2016 года. Это стало возможным благодаря постоянным контактам между президентами Алмазбеком Атамбаевым и Шавкатом Мирзизёевым, которые открыли совершенно новую страницу кыргызско-узбекских отношений, что дало результат: по итогам первого полугодия 2017 года товарооборот вырос в 1,8 раза, и до конца года его планируют довести до 200 млн. долларов США. При этом стороны неоднократно подчеркивали, что достичь прогресса в торговле, развивать двусторонние связи по разным направлениям не возможно без снятия существующих барьеров, в том числе в ограничении передвижения людей и грузов через границу.

По словам экс-главы Правительства Кыргызстана С.Жээнбекова, с А.Ариповым были обсуждены вопросы возобновления работы пунктов пропуска на границе (большая часть КПП на кыргызско-узбекской границе остаются закрытыми с 2010 года), вопросы, связанные с транспортными и людскими потоками, создания совместных предприятий, логистических центров. Кроме того, стороны обсуждают возможности взаимной поставки продукции. "Узбекская сторона готова поставлять на рынок Кыргызстана сельскохозяйственную технику, автомобили, бытовую технику, кыргызская сторона готова поставлять продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, молочную и мясную продукцию, а также текстильное производство и электроламповую продукцию", - заявил экс-премьер КР, подводя итоги заседания межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству.

В действительности, двусторонняя, а самое главное межграничная торговля долгие годы оставалась на низком уровне, от чего страдали простые граждане обоих государств. По этой причине, представители обеих сторон комиссии в течение всего дня не скрывали, что очень довольны наконец-то состоявшимся диалогом, в чем сегодня они крайне заинтересованы. "Кыргызстан – наш ближайший сосед и надежный партнер, и Узбекистан имеет политическую волю к продолжению доверительного и открытого диалога во всех сферах двустороннего взаимодействия и готов направить усилия на укрепление многопланового сотрудничества. В ходе прошедших переговоров стороны обсудили ключевые вопросы кыргызско-узбекских отношений, перспективы расширения торгово-экономического, транспортно-коммуникационного, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества и дали поручения соответствующим ведомствам о наращивании товарооборота и расширения сфер взаимодействия", - заявил премьер-министр Узбекистана А. Арипов.

Спокойнее на границе

Несмотря на то, что в вопросах торгово-экономического сотрудничества между КР и РУз сторонам удалось достаточно быстро прийти к взаимопониманию, обсуждение вопросов границы прошло в несколько раундов. Дело в том, что кыргызская и узбекская правительственные делегации по вопросам делимитации и демаркации госграницы не встречались в формате межправительственной комиссии с 2009 года, и положительная динамика в этом вопросе, как и в развитии политических и экономических связях, наметилась только в сентябре 2016 года и отличалась высокой интенсивностью встреч.

В срок менее чем за год рабочие группы правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы провели 15 встреч и к заседанию в Бишкеке подготовили проект описания прохождения проектной линии кыргызско-узбекской госграницы. Вопрос границ находился под личным контролем экс-главы правительства С.Жээнбекова. В результате, совместными усилиями на сегодняшний день сторонами описано 1170,53 км границы, общая протяженность которой составляет 1378 км.

По итогам заседания в Бишкеке стороны заявили о намерении подготовить промежуточный Договор о границе, куда будут включены данные описанных километров границы. Подписание Договора позволит сторонам приступить к делимитации 84% линии госграницы. "Уверен, что подписание промежуточного Договора придаст позитивный импульс дальнейшей работе наших делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень", - заявил по итогам переговоров экс-премьер-министр С.Жээнбеков.

Таким образом, пришедшее на смену Правительству С.Жээнбекова команда С.Исакова получило гарантии того, что подготовка промежуточного договора о прохождении линии границы и решение с узбекской стороной вопросов по делимитации границы позволит снизить напряженность на границе между странами. Уже сегодня частота конфликтов на границе практически сведена к нулю и такое спокойствие в приграничной зоне есть безусловная заслуга властей двух стран, уделяющих большое внимание ситуации в таких зонах.

Более того, существует также большая уверенность в том, что подписание промежуточного Договора о границе Кыргызстана и Узбекистана на основе взаимного уважения будет способствовать быстрейшему нахождению решения по так называемым спорным участкам и приступить к решению вопросов кыргызских и узбекских анклавов, что в определенном смысле пока остается своеобразной болевой точкой, особенно для населения этих территорий.

Возобновление активного диалога между Кыргызстаном и Узбекистаном, несомненно, является важным не только в двустороннем аспекте, но и имеет большое значение для сотрудничества в вопросах многостороннего взаимодействия. Но еще большее значение оно имеет для жителей приграничных районов двух стран, которые получили реальную надежду на восстановление разорванных связей и контактов, которые объединяли страны ни один десяток лет.

На этой неделе в Кыргызстан с официальным визитом прибудет Президент Узбекистана Шавкат Мирзииев. По мнению экспертов, в ходе первого визита нового главы Узбекистана в Кыргызстан будет решен целый ряд вопросов, в числе которых наиболее болезненный для двух стран вопрос- границы. В последующем, благодаря прагматичной и дальновидной политике глав двух государств и заложенным основам при Правительстве С.Жээнбекова двусторонние отношения между двумя братскими странами будут развиваться еще плодотворнее, а это в свою очередь отразится на благосостоянии и безопасности простых граждан двух стран.

ИАЦ "Кабар"